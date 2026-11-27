A fehér, hullámos csík a csizma orrán és az oldalán nem piszok, hanem a járdákra szórt útszóró só maradványa. Amikor a sós latyak felszárad a bőrön, a só kikristályosodik, és azt a jellegzetes, térképszerű foltot hagyja maga után. A jó hír: a legtöbb esetben néhány perc munkával és olyan eszközökkel eltüntethető, amik már most ott vannak a konyhaszekrényben.

Miért pont fehér, és miért sürgős?

A só higroszkópos, vagyis magához vonzza a nedvességet, és miközben szárad, kivonja a zsírokat a bőrből. Ezért lesz a folt helye idővel szárazabb, merevebb, repedezettebb, mint a csizma többi része. Természetes bőrnél ez a legnagyobb kockázat: nem a folt maga csúfítja el a lábbelit, hanem az, ami utána történik vele. Minél hamarabb eltávolítod a foltot, annál kevesebb esélye van a bőrnek kiszáradni.

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Ugyanez igaz a velúrra és a nubukra is, csak ott a szálak össze is tapadnak a sótól, és a felület foltosan matt vagy éppen fényes lesz.

Sima bőrcsizma: ecet, langyos víz, türelem A klasszikus megoldás az ecetes vizes oldat, mert az ecet savassága oldja a sókristályokat. Keverj össze egy rész 10%-os háztartási ecetet két rész langyos vízzel egy kis tálban.

Mártsd bele egy mikroszálas kendő vagy puha pamutrongy sarkát, és jól csavard ki – a bőrt nedvesíteni kell, nem áztatni.

– a bőrt nedvesíteni kell, nem áztatni. Törölj végig a foltos részen finom, körkörös mozdulatokkal, a folt szélétől haladva befelé, hogy ne húzd szét a peremét.

Egy másik, tiszta vizes kendővel töröld át utána, hogy ne maradjon rajta ecetmaradék.

Hagyd szobahőmérsékleten megszáradni, majd kend át bőrápoló balzsammal vagy színtelen cipőkrémmel. Ha a folt makacs, inkább ismételd meg kétszer-háromszor, mint hogy egyszerre dörzsöld le. A bőr felső, színezett rétege sérülékeny, és a túl erős súrolástól fakó lesz. Velúr és nubuk: szárazon kezdd Ezeknél a legnagyobb hiba rögtön vizet fogni. Először hagyd teljesen megszáradni a csizmát, majd velúrkefével (gumi vagy drótszálas sarokkefe) kefélgesd át a foltot mindig egy irányba, hogy a szálirány megmaradjon. A kiszáradt sókristályok jó része ilyenkor egyszerűen lepereg. Ami marad, arra jöhet a velúrradír: ez a kis szivacsszerű tömb filléres áron kapható a cipőboltokban, és dörzsöléssel a felületi lerakódás kiemelhető. Csak ezután, ha tényleg szükséges, érintheted meg nagyon enyhe ecetes oldattal – és akkor is az egész felületet, ne csak a foltot, különben a határvonal még látványosabb lesz. Száradás után ismét kefe, majd velúrspray. Textil és vászon csizmánál vagy a műbőr darabok esetében szintén a langyos, enyhén ecetes vagy pár csepp mosogatószeres víz a megoldás, ezeknél viszont bátrabban nedvesíthetsz, és a felsőrész akár puha körömkefével is átdörzsölhető. Hogyan szárítsd, hogy ne menjen tönkre? A radiátor tetejére vagy a fűtőtest elé állított csizma a téli cipő tönkretételének leggyorsabb módja: a bőr összehúzódik, megkeményedik, a ragasztott talp pedig elválhat. Ehelyett: Tömd ki a szárat és az orrot gyűrött újságpapírral vagy konyhai papírtörlővel, ez a formát is tartja, és magába szívja a nedvességet.

vagy konyhai papírtörlővel, ez a formát is tartja, és magába szívja a nedvességet. Pár óra múlva cseréld ki a papírt szárazra.

Hagyd szobahőmérsékleten, levegős helyen, a faltól kicsit elhúzva megszáradni.

Csak teljesen száraz bőrt kezelj krémmel vagy impregnálóval. Így nem jön vissza jövő héten A sófolt ellen a legolcsóbb védekezés az, ha a nedvesség eleve nem hatol be. Szezon elején és nagyjából kéthetente érdemes impregnáló sprayt fújni a megtisztított, száraz csizmára, kint vagy jól szellőző helyen, a flakonon jelzett távolságból. A másik szokás még egyszerűbb: amikor hazaérsz, egy nedves ruhával töröld le a csizma alját és orrát, még mielőtt a sós latyak felszáradna rajta. Ez összesen fél perc, és általában megspórolja a hétvégi nagytakarítást. Ha pedig két pár téli lábbelid van, és váltogatva hordod őket, mindkettőnek marad ideje rendesen kiszáradni két viselés között – a bőr ezt hálálja meg a legjobban. Egy apró óvatosság: bármilyen szerrel dolgozol, próbáld ki először egy rejtett felületen, például a sarok belső oldalán vagy a szár hátulján. A sötét, festett bőrök egy része érzékenyen reagál a savra, és ezt jobb egy körömnyi területen megtudni.

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