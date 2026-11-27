13 kérdés irodalomból, nyelvből és általános műveltségből – teszteld, elvinnéd-e a pálmát egy karácsonyi kvízestén!

Közeleg az advent, és ezzel együtt azok az esték is, amikor a család vagy a barátok összeülnek egy jó kis kvízestére, forralt bor és teasütemény mellett. Most felkészülhetsz rá: összeállítottunk egy vegyes tudáskvízt, amelyben az irodalom és a magyar nyelv kapja a főszerepet, de földrajzi, történelmi és természettudományos kérdések is becsempésztünk.

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Kiderül, mennyire emlékszel még a kötelező olvasmányokra, tudod-e, melyik festő mit alkotott, és hogy jártas vagy-e a hétköznapi tudomány rejtelmeiben is. Nincsenek trükkös csapdakérdések, csak jó kis közismereti falatok, amiket egy igényes beszélgetés vagy egy karácsonyi összejövetel alkalmával is bevethetsz.

Nem kell szakértőnek lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég, ha szereted a tudást és néha felütöd az orrod a könyvek, hírek vagy dokumentumfilmek világába. A kérdések egymástól függetlenek, úgyhogy bármelyiknél hibázhatsz anélkül, hogy az összes többit elrontaná. Olvass még a témában Mit tud a Minden történetnek két oldala van, a Netflix idei eddigi legnézettebb, 104 milliószor megtekintett sorozata? Felveszed a versenyt egy vidéki kvízbajnokság győztesével? Teszteld a tudásodat! Visszatérhet Hollywoodba a színész, akit kannibalizmussal vádoltak? Armie Hammer 5 év után megtörte a csendet Bocsi, de ha ez a 20 dolog ismerős, akkor hivatalosan öregnek számítasz

Vágj bele, és derítsd ki, hoznád-e a formád egy karácsonyi családi kvízestén!

0% Melyik magyar költő írta a 'Himnusz' című verset, amely később Magyarország nemzeti himnusza lett? Petőfi Sándor Vörösmarty Mihály Kölcsey Ferenc Helyes! Helytelen! Kölcsey Ferenc 1823-ban írta a Himnuszt, Erkel Ferenc pedig később megzenésítette. Tovább >> Ki írta az 'Édes Anna' című regényt, amelynek főszereplője egy fiatal cselédlány? Babits Mihály Kosztolányi Dezső Móricz Zsigmond Helyes! Helytelen! A regény 1926-ban jelent meg, és a Tanácsköztársaság utáni Budapest társadalmi feszültségeit mutatja be. Tovább >> Ki írta a 'Toldi' című elbeszélő költeményt? Vörösmarty Mihály Arany János Petőfi Sándor Helyes! Helytelen! Arany János 1847-ben jelentette meg a Toldit, amely elnyerte a Kisfaludy Társaság pályázatát is. Tovább >> Melyik Shakespeare-dráma főszereplője a dán királyfi, aki apja halálát akarja megbosszulni? Hamlet Othello Macbeth Helyes! Helytelen! A Hamlet a világirodalom egyik legtöbbet idézett drámája, a 'Lenni vagy nem lenni' monológ is innen származik. Tovább >> Nyelvtípus szerint milyen nyelv a magyar, amelyben a toldalékok sorakoztatása hordozza a nyelvtani viszonyokat? Izoláló nyelv Flektáló nyelv Agglutináló (ragozó) nyelv Helyes! Helytelen! Az agglutináló nyelvekben – mint a magyar, a finn vagy a török – a szótövekhez toldalékok kapcsolódnak, amelyek külön-külön hordoznak jelentést. Tovább >> Melyik ország partjainál található a Nagy-korallzátony, a világ legnagyobb korallzátony-rendszere? Fülöp-szigetek Ausztrália Indonézia Helyes! Helytelen! A Nagy-korallzátony Ausztrália északkeleti partjainál húzódik, és a Csendes-óceán legnagyobb élő szerkezete. Tovább >> Melyik a legkeményebb természetes anyag a Földön? Gyémánt Kvarc Titán Helyes! Helytelen! A gyémánt tiszta szénatomokból épül fel, rendkívül szoros kristályrácsa teszi a legkeményebb ismert természetes anyaggá. Tovább >> Melyik festő alkotta meg a 'Guernica' című monumentális festményt, amely a spanyol polgárháború borzalmait ábrázolja? Pablo Picasso Salvador Dalí Joan Miró Helyes! Helytelen! Picasso 1937-ben festette a művet a baszkföldi Guernica bombázása után, ma a madridi Reina Sofía Múzeumban látható. Tovább >> Melyik sportágban vált világhírűvé a jamaicai Usain Bolt? Gátfutás Távolugrás Rövidtávfutás Helyes! Helytelen! Usain Bolt a 100 és 200 méteres síkfutás több olimpiai és világbajnoki címét is megszerezte. Tovább >> Melyik fizikus dolgozta ki a relativitáselméletet a 20. század elején? Max Planck Albert Einstein Niels Bohr Helyes! Helytelen! Einstein 1905-ben publikálta a speciális relativitáselméletet, majd 1915-ben az általánosat, amely átformálta a fizikai világképet. Tovább >> Te vinnéd a prímet egy karácsonyi családi kvízestén? Teszteld a tudásodat! Gyenge – de jövőre jobb lesz az adventi kvízesten! Most épp nem ez volt a te napod, de semmi gond: a tudás olyan, mint a karácsonyi fények – néha csak fel kell csavarni egy kicsit. Olvasgass, nézegess dokumentumfilmeket, és legközelebb te fogod feltenni a kérdéseket másoknak. Közepes – stabil háttércsapattag vagy Szép teljesítmény! Van, amiben otthon vagy, van, amiben kicsit bizonytalankodtál, de összességében megállnád a helyed egy vidám kvízestén. Egy kis gyakorlással simán a dobogóra kerülhetsz legközelebb. Kiváló – te vinnéd a prímet! Lenyűgöző tudás! Az irodalomtól a földrajzon át a tudományig mindenben otthonosan mozogsz. Ha lesz karácsonyi kvízest a családnál, te leszel az, akit mindenki a csapatába akar – érdemes is lesz forralt borral honorálni a teljesítményedet. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Bármilyen pontszámot értél el, a lényeg, hogy jól szórakoztál közben – és most már biztosan van néhány friss adalékod a karácsonyi beszélgetésekhez is!

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