Közeleg az advent, és ezzel együtt azok az esték is, amikor a család vagy a barátok összeülnek egy jó kis kvízestére, forralt bor és teasütemény mellett. Most felkészülhetsz rá: összeállítottunk egy vegyes tudáskvízt, amelyben az irodalom és a magyar nyelv kapja a főszerepet, de földrajzi, történelmi és természettudományos kérdések is becsempésztünk.
Kiderül, mennyire emlékszel még a kötelező olvasmányokra, tudod-e, melyik festő mit alkotott, és hogy jártas vagy-e a hétköznapi tudomány rejtelmeiben is. Nincsenek trükkös csapdakérdések, csak jó kis közismereti falatok, amiket egy igényes beszélgetés vagy egy karácsonyi összejövetel alkalmával is bevethetsz.
Nem kell szakértőnek lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég, ha szereted a tudást és néha felütöd az orrod a könyvek, hírek vagy dokumentumfilmek világába. A kérdések egymástól függetlenek, úgyhogy bármelyiknél hibázhatsz anélkül, hogy az összes többit elrontaná.
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Vágj bele, és derítsd ki, hoznád-e a formád egy karácsonyi családi kvízestén!
Melyik magyar költő írta a 'Himnusz' című verset, amely később Magyarország nemzeti himnusza lett?
Kölcsey Ferenc 1823-ban írta a Himnuszt, Erkel Ferenc pedig később megzenésítette.
Ki írta az 'Édes Anna' című regényt, amelynek főszereplője egy fiatal cselédlány?
A regény 1926-ban jelent meg, és a Tanácsköztársaság utáni Budapest társadalmi feszültségeit mutatja be.
Ki írta a 'Toldi' című elbeszélő költeményt?
Arany János 1847-ben jelentette meg a Toldit, amely elnyerte a Kisfaludy Társaság pályázatát is.
Melyik Shakespeare-dráma főszereplője a dán királyfi, aki apja halálát akarja megbosszulni?
A Hamlet a világirodalom egyik legtöbbet idézett drámája, a 'Lenni vagy nem lenni' monológ is innen származik.
Nyelvtípus szerint milyen nyelv a magyar, amelyben a toldalékok sorakoztatása hordozza a nyelvtani viszonyokat?
Az agglutináló nyelvekben – mint a magyar, a finn vagy a török – a szótövekhez toldalékok kapcsolódnak, amelyek külön-külön hordoznak jelentést.
Melyik ország partjainál található a Nagy-korallzátony, a világ legnagyobb korallzátony-rendszere?
A Nagy-korallzátony Ausztrália északkeleti partjainál húzódik, és a Csendes-óceán legnagyobb élő szerkezete.
Melyik a legkeményebb természetes anyag a Földön?
A gyémánt tiszta szénatomokból épül fel, rendkívül szoros kristályrácsa teszi a legkeményebb ismert természetes anyaggá.
Melyik festő alkotta meg a 'Guernica' című monumentális festményt, amely a spanyol polgárháború borzalmait ábrázolja?
Picasso 1937-ben festette a művet a baszkföldi Guernica bombázása után, ma a madridi Reina Sofía Múzeumban látható.
Melyik sportágban vált világhírűvé a jamaicai Usain Bolt?
Usain Bolt a 100 és 200 méteres síkfutás több olimpiai és világbajnoki címét is megszerezte.
Melyik fizikus dolgozta ki a relativitáselméletet a 20. század elején?
Einstein 1905-ben publikálta a speciális relativitáselméletet, majd 1915-ben az általánosat, amely átformálta a fizikai világképet.
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