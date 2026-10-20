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Délutánonként ellenállhatatlanul kívánod az édességet? Ez állhat a hátterében
Unsplash

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Délutánonként ellenállhatatlanul kívánod az édességet? Ez állhat a hátterében

Váradi Petra
Írta 2026.10.20.
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A délutáni édességvágy mögött nem feltétlenül vitaminhiány áll. Mutatjuk, milyen étkezési és életmódbeli tényezők fokozhatják a sóvárgást.

Fél négy körül jár az idő, és már a harmadik csokis keksznél tartasz, pedig ebédnél még azt hitted, jóllaktál. Ha ez ősszel szinte minden nap megismétlődik, érdemes megállni egy pillanatra. Az édesség utáni vágy mögött nem feltétlenül tápanyaghiány áll: az étkezési szokások, a kialvatlanság, a stressz és a hangulatunk is befolyásolhatja, mennyire kívánjuk a cukros ételeket.

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A vércukorszint ingadozása is szerepet játszhat

Ha az ebéd főként gyorsan felszívódó szénhidrátokból áll, például fehér kenyérből vagy egy nagy adag tésztából, előfordulhat, hogy hamarabb megéhezel utána. A vércukorszint változása is befolyásolhatja az éhségérzetet, de a délutáni édesség utáni sóvárgás önmagában nem bizonyít vércukorproblémát.

Érdemes olyan ebédet összeállítani, amely fehérjét, rostot és megfelelő mennyiségű szénhidrátot is tartalmaz.

Egy tojásos vagy hüvelyesekkel készült fogás, zöldségek és teljes értékű gabonák segíthetnek abban, hogy tovább érezd magad jóllakottnak. Ha két étkezés között megéhezel, egy natúr joghurt gyümölccsel vagy egy kisebb adag dió is jó választás lehet.

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Unsplash

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