Melyik színt veszed észre először a képen? Ezt árulja el a rejtett vágyaidról

A színpszichológia szerint ez nem a véletlen műve: az agyad azt a hullámhosszot emeli ki elsőként, amelyik a legjobban rezonál a pillanatnyi belső állapotoddal, a hiányaiddal és a vágyaiddal.
Nem arról van szó, hogy a kedvenc színed árulna el bármit. Egy komplex, sokszínű kép esetében az a szín, amelyikre a tekinteted azonnal rátalál, gyakran pont azt a területet jelzi, ahol most a legtöbb figyelmet vagy változást kívánsz. Nézzük végig, mit üzenhet, ha az alábbi színek valamelyike ragadja meg először a szemedet.
Piros
Ha a piros ugrik be elsőnek, valószínűleg most az életed intenzitásra vágyik. Lehet, hogy egy párkapcsolatban több szenvedélyt szeretnél, vagy egyszerűen csak ráébredtél, hogy túl sokáig voltál visszafogott. A piros az akarat és a testi jelenlét színe: ha ez szólít meg elsőként, valami olyat keresel, ami miatt tényleg élőnek érzed magad, nem csak sodródsz a napjaid között.
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