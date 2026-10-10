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„Egymás mellett álltunk a 20 éve készült fényképen” – Párok, akik sorsa hamarabb keresztezte egymást, mint hitték
Unsplash

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„Egymás mellett álltunk a 20 éve készült fényképen” – Párok, akik sorsa hamarabb keresztezte egymást, mint hitték

Schuster Borka
Írta 2026.10.10.
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Van, hogy két ember évekkel azelőtt kerül egymás közelébe, hogy egyáltalán tudnának egymás létezéséről. Három olvasónk története következik olyan találkozásokról, amelyekről csak évekkel később vált világossá, hogy mennyire sorsszerűek voltak.

Ugyanott nyaralnak, ugyanabba az iskolába járnak, vagy éppen ott állnak egymás mellett egy fényképen – de csak később derül ki, milyen különös módon keresztezte egymást az életük. Három olvasónk története következik olyan találkozásokról, amelyekről csak évekkel később vált világossá, hogy mennyire sorsszerűek voltak.

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„Egymás mellett álltunk a 20 éve készült fényképen”

Fiatal pár komoly arckifejezéssel ül egy lépcsőn
Unsplash

„Amikor megláttam a képet, először azt hittem, valaki viccel velem”meséli a 35 éves Kata.

„A férjemmel egy baráti társaságon keresztül ismerkedtünk meg, amikor mindketten harminc körül voltunk. Egy évvel később költöztünk össze, és egyik este a szüleimnél régi fényképeket nézegettünk. Előkerült egy osztálykiránduláson készült fotó, amit még általános iskolás koromban készítettek.

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A férjem odahajolt, és azt mondta: „Várj, ez én vagyok.”

Nem értettem, miről beszél. A képen valóban ott állt mellettem egy kisfiú, akit akkor egyáltalán nem ismertem. Kiderült, hogy az egyik barátja családjával táboroztak ugyanott, én pedig valamiért pont mellé kerültem a tábori csoportképen. Több mint húsz évvel később jöttünk össze.

Azóta a kép bekeretezve van a lakásunkban. A vicces az egészben, hogy a férjem gyerekként emlékezett rá, hogy volt egy lány a kiránduláson, aki folyton beszélt mellette. Én semmire sem emlékeztem belőle.”

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