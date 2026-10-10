„Egymás mellett álltunk a 20 éve készült fényképen” – Párok, akik sorsa hamarabb keresztezte egymást, mint hitték

Ugyanott nyaralnak, ugyanabba az iskolába járnak, vagy éppen ott állnak egymás mellett egy fényképen – de csak később derül ki, milyen különös módon keresztezte egymást az életük. Három olvasónk története következik olyan találkozásokról, amelyekről csak évekkel később vált világossá, hogy mennyire sorsszerűek voltak.
„Egymás mellett álltunk a 20 éve készült fényképen”
„Amikor megláttam a képet, először azt hittem, valaki viccel velem” – meséli a 35 éves Kata.
„A férjemmel egy baráti társaságon keresztül ismerkedtünk meg, amikor mindketten harminc körül voltunk. Egy évvel később költöztünk össze, és egyik este a szüleimnél régi fényképeket nézegettünk. Előkerült egy osztálykiránduláson készült fotó, amit még általános iskolás koromban készítettek.
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A férjem odahajolt, és azt mondta: „Várj, ez én vagyok.”
Nem értettem, miről beszél. A képen valóban ott állt mellettem egy kisfiú, akit akkor egyáltalán nem ismertem. Kiderült, hogy az egyik barátja családjával táboroztak ugyanott, én pedig valamiért pont mellé kerültem a tábori csoportképen. Több mint húsz évvel később jöttünk össze.
Azóta a kép bekeretezve van a lakásunkban. A vicces az egészben, hogy a férjem gyerekként emlékezett rá, hogy volt egy lány a kiránduláson, aki folyton beszélt mellette. Én semmire sem emlékeztem belőle.”
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