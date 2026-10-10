5 csillagjegy, akinek a meggyőzőereje és a karizmája a többszörösére nő az októberi Mérleg-újhold idején

Az újhold mindig egy nullázódási pont: olyan, mint amikor egy tárgyalás előtt mély levegőt veszünk, és újra belevágunk. A Mérleg jegyében érkező újhold különösen a kapcsolódásra, a kompromisszumra és a meggyőzőerőre helyezi a hangsúlyt, hiszen ez a jegy az egyensúly, a diplomácia és az esztétikum mestere.
Nem arról van szó, hogy hirtelen mindenki egyetért majd velük, hanem arról, hogy könnyebben eljutnak odáig, ahová akarnak: egy beszélgetés végén inkább kompromisszum születik, egy vita inkább lezárul, mint elmérgesedik.
Mérleg
Ez az ő saját újholdjuk, tehát a hatás nála a legközvetlenebb. A Mérleg szülöttei ilyenkor magabiztosabban szólalnak meg egy munkahelyi megbeszélésen, és nem félnek kimondani, ha valamivel nem értenek egyet. Ahelyett, hogy visszafognák magukat, ahogy megszokták, most pontosan megtalálják a szavakat ahhoz, hogy a főnökük is meghallja az érvüket.
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