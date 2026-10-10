5 csillagjegy, akinek a meggyőzőereje és a karizmája a többszörösére nő az októberi Mérleg-újhold idején

Nem mindenki érzi ugyanúgy a hatását, de van öt csillagjegy, akinél ezekben a napokban szokatlanul erősen csillan fel a karizma, és a szavaik is nagyobb súllyal esnek latba.

Az újhold mindig egy nullázódási pont: olyan, mint amikor egy tárgyalás előtt mély levegőt veszünk, és újra belevágunk. A Mérleg jegyében érkező újhold különösen a kapcsolódásra, a kompromisszumra és a meggyőzőerőre helyezi a hangsúlyt, hiszen ez a jegy az egyensúly, a diplomácia és az esztétikum mestere.

A tested gyenge pontja a csillagjegyed szerint A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Nem arról van szó, hogy hirtelen mindenki egyetért majd velük, hanem arról, hogy könnyebben eljutnak odáig, ahová akarnak: egy beszélgetés végén inkább kompromisszum születik, egy vita inkább lezárul, mint elmérgesedik.

Mérleg

Ez az ő saját újholdjuk, tehát a hatás nála a legközvetlenebb. A Mérleg szülöttei ilyenkor magabiztosabban szólalnak meg egy munkahelyi megbeszélésen, és nem félnek kimondani, ha valamivel nem értenek egyet. Ahelyett, hogy visszafognák magukat, ahogy megszokták, most pontosan megtalálják a szavakat ahhoz, hogy a főnökük is meghallja az érvüket. Olvass még a témában Ilyen ember voltál előző életedben a születési számod szerint Ezt hozza 2026. október 5. a numerológia szerint: elmélyülés és önreflexió „Sokkolt, amikor a lányom azt mondta, nem volt boldog gyerekkora” – szülőként akkor is meg kell hallgatnod, ha te másként emlékszel Válassz egy őszi levelet, és megmondjuk, mit tartogat neked az október

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Ez a különbség: nem simul bele a többségi véleménybe, hanem saját nézőpontot visz be úgy, hogy közben senki nem érzi támadásnak.

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