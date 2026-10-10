Ennek a 3 csillagjegynek csalhatatlanok a megérzései

Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek különösen érzékenyek a kimondatlan jelekre, az apró változásokra és mások valódi szándékaira.

Van, aki ösztönösen megérzi, ha valami nincs rendben, mások pedig csak utólag jönnek rá, hogy érdemes lett volna hallgatniuk a belső hangjukra. Három jegy szülöttei gyakran úgy érzik, előbb tudják a választ, mint ahogy a tények igazolnák a sejtésüket.

4 csillagjegy, akinek a nyár vége váratlan bőséget tartogat A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Skorpió – Átlát azon is, amit mások elrejtenének

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

A Skorpió szülöttei híresek arról, hogy nehéz őket félrevezetni. Rendkívül figyelmesek, és olyan apróságokat is észrevesznek, amelyek felett mások könnyedén átsiklanak: egy megváltozott hangsúlyt, egy kerülő választ vagy egy szokatlanul viselkedő embert. Erős emberismeretük és ösztönös gyanakvásuk gyakran segít nekik felismerni, ha valami nem stimmel, még akkor is, ha senki sem mondja ki nyíltan az igazságot. Nem feltétlenül osztják meg azonnal a megérzéseiket, inkább csendben figyelnek, és megvárják, amíg összeáll a kép. Ha egyszer valakiről vagy egy helyzetről kialakul bennük egy határozott benyomás, nehéz eltéríteni őket attól, amit belül igaznak éreznek.

5 csillagjegy, aki az októberi újhold előtt olyan üzleti ajánlatot kap, amit nem tud visszautasítani

🌙

Kisokos Holdnaptár holdfázisok, teliholdak

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.