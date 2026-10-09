október 9. Dénes napja Ma: 19°C Holnap: 21°C ☁️
október 9. Dénes napja Ma: 19°C Holnap: 21°C ☁️
5 csillagjegy, aki az októberi újhold előtt olyan üzleti ajánlatot kap, amit nem tud visszautasítani
Unsplash

Címlap / Életmód / Ezotéria / 5 csillagjegy, aki az októberi újhold...

5 csillagjegy, aki az októberi újhold előtt olyan üzleti ajánlatot kap, amit nem tud visszautasítani

Farkas Izabella
Írta 2026.10.09.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Az októberi újhold előtt 5 csillagjegy különleges üzleti lehetőséget kaphat, amely komoly változást és anyagi sikert hozhat az életébe.

Az októberi újhold hagyományosan a Mérleg jegyében köszönt be, és ez a periódus az egyensúly, a tárgyalások és a megállapodások időszaka. Nem véletlen, hogy sok asztrológus szerint ilyenkor pörögnek fel igazán a munkahelyi és üzleti ügyek: szerződések köttetnek, ajánlatok érkeznek, és néhány csillagjegy szinte készen áll arra, hogy élete egyik legjobb döntését meghozza. Van öt jegy, amelyre ez most különösen igaz.

Pénzügyi áttörés ősszel: így áll a 12 csillagjegy sorrendje

1. Kos

A Kos energiája ilyenkor felpörög, és bár a türelmetlenség máskor hátráltatja, most épp ez lesz az erőssége. Valaki felfigyel a határozottságára, és egy olyan projektet ajánl fel neki, amiben végre önállóan dönthet. A Kos számára a legnagyobb kísértés az lesz, hogy azonnal igent mondjon, mielőtt minden részletet végiggondolna, de ezúttal a megérzése nem csapja be. Ha hallgat a belső hangjára, és nem csak a gyors sikerre hajt, hosszú távon is kifizetődő döntést hoz.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
🌙KisokosHoldnaptárholdfázisok, teliholdak
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

A csillagjegyed elárulja, milyen munkában teljesedsz ki igazán

Ezeket olvassák most

Mi számít megcsalásnak? 10 nőt kérdeztünk, hol húzódik a határ

Mi számít megcsalásnak? 10 nőt kérdeztünk, hol húzódik a határ

Sosem mondtam el a szüleimnek, hogy évekig titokban terápiába jártam miattuk

Sosem mondtam el a szüleimnek, hogy évekig titokban terápiába jártam miattuk

Véletlenül vettem észre, hogy a párom albérletet keres – fogalmam sem volt, mire készül

Véletlenül vettem észre, hogy a párom albérletet keres – fogalmam sem volt, mire készül

Napi horoszkóp 2026. október 9. – Sorsszerű helyzetekbe keveredhetsz

Napi horoszkóp 2026. október 9. – Sorsszerű helyzetekbe keveredhetsz

Rá akartam szólni a tinédzserekre a buszon, de nem mertem – ahogy senki más sem

Rá akartam szólni a tinédzserekre a buszon, de nem mertem – ahogy senki más sem

5 csillagjegy, aki az októberi újhold előtt olyan üzleti ajánlatot kap, amit nem tud visszautasítani

5 csillagjegy, aki az októberi újhold előtt olyan üzleti ajánlatot kap, amit nem tud visszautasítani

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.