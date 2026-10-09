5 csillagjegy, aki az októberi újhold előtt olyan üzleti ajánlatot kap, amit nem tud visszautasítani

Az októberi újhold hagyományosan a Mérleg jegyében köszönt be, és ez a periódus az egyensúly, a tárgyalások és a megállapodások időszaka. Nem véletlen, hogy sok asztrológus szerint ilyenkor pörögnek fel igazán a munkahelyi és üzleti ügyek: szerződések köttetnek, ajánlatok érkeznek, és néhány csillagjegy szinte készen áll arra, hogy élete egyik legjobb döntését meghozza. Van öt jegy, amelyre ez most különösen igaz.
1. Kos
A Kos energiája ilyenkor felpörög, és bár a türelmetlenség máskor hátráltatja, most épp ez lesz az erőssége. Valaki felfigyel a határozottságára, és egy olyan projektet ajánl fel neki, amiben végre önállóan dönthet. A Kos számára a legnagyobb kísértés az lesz, hogy azonnal igent mondjon, mielőtt minden részletet végiggondolna, de ezúttal a megérzése nem csapja be. Ha hallgat a belső hangjára, és nem csak a gyors sikerre hajt, hosszú távon is kifizetődő döntést hoz.
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