3 csillagjegy, akit mindenki felhív a bajban

Van egy közös vonás azokban, akiket éjjel kettőkor is nyugodtan felhívhatsz, ha összeomlott az életed: szinte sosem kérdezik vissza, hogy veled mi a helyzet.

Ők azok, akikre mindenki támaszkodik, akiknek a telefonja soha nincs kikapcsolva, és akik valahogy mindig találnak egy mondatot, ami helyre tesz. Csak éppen amikor fordulna a kocka, és nekik lenne szükségük egy ilyen hívásra, a vonal furcsamód néma marad. Három csillagjegy van, akire ez a minta szinte törvényszerűen illik.

10 laktató diétás vacsora, ami után nem leszel éhes A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Bak: aki megoldja, mielőtt még kérnéd

A Bak-szülöttek a válságmenedzsment bajnokai. Ha munkahelyi katasztrófa van, anyagi gond szorongat vagy egy kapcsolat recseg-ropog, a Bak barát az, aki listát ír, határidőt szab, és addig nem nyugszik, amíg a probléma meg nem oldódik. Ez a higgadtság azonban könnyen azt az üzenetet közvetíti a környezete felé, hogy neki soha semmi baja nincs.

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

A Bak ráadásul maga is hozzászokik ehhez a szerephez, és szinte reflexből hárítja el a kérdést, ha valaki mégis rákérdezne. „Megvagyok” – mondja, miközben hetek óta egyedül cipel valami súlyosat. A felelősségvállalás nála nem szerep, hanem identitás, és pont ezért nehéz leválasztani róla a gondoskodó funkciót. Olvass még a témában Két szó az esküvőmről, amit soha nem fogok elfelejteni Ez egy jel, hogy átgondold, tényleg normálisak-e a dolgok, vagy csak megszoktad őket Ezt hozza 2026. szeptember 14. a numerológia szerint: szeretet és gondoskodás Ezt hozza 2026. szeptember 9. a numerológia szerint: új kezdetek

Ez a 4 csillagjegy ősszel jön rá, hogy rossz emberre pazarolta a figyelmét

🌙

Kisokos Holdnaptár holdfázisok, teliholdak

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.