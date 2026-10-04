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3 csillagjegy, akit mindenki felhív a bajban
Pexels

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3 csillagjegy, akit mindenki felhív a bajban

Farkas Izabella
Írta 2026.10.04.
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Van egy közös vonás azokban, akiket éjjel kettőkor is nyugodtan felhívhatsz, ha összeomlott az életed: szinte sosem kérdezik vissza, hogy veled mi a helyzet.

Ők azok, akikre mindenki támaszkodik, akiknek a telefonja soha nincs kikapcsolva, és akik valahogy mindig találnak egy mondatot, ami helyre tesz. Csak éppen amikor fordulna a kocka, és nekik lenne szükségük egy ilyen hívásra, a vonal furcsamód néma marad. Három csillagjegy van, akire ez a minta szinte törvényszerűen illik.

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Bak: aki megoldja, mielőtt még kérnéd

A Bak-szülöttek a válságmenedzsment bajnokai. Ha munkahelyi katasztrófa van, anyagi gond szorongat vagy egy kapcsolat recseg-ropog, a Bak barát az, aki listát ír, határidőt szab, és addig nem nyugszik, amíg a probléma meg nem oldódik. Ez a higgadtság azonban könnyen azt az üzenetet közvetíti a környezete felé, hogy neki soha semmi baja nincs.

A Bak ráadásul maga is hozzászokik ehhez a szerephez, és szinte reflexből hárítja el a kérdést, ha valaki mégis rákérdezne. „Megvagyok” – mondja, miközben hetek óta egyedül cipel valami súlyosat. A felelősségvállalás nála nem szerep, hanem identitás, és pont ezért nehéz leválasztani róla a gondoskodó funkciót.

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