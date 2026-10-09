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4 csillagjegy, aki sosem beszél a pénzügyeiről
Unsplash

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4 csillagjegy, aki sosem beszél a pénzügyeiről

Farkas Izabella
Írta 2026.10.09.
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Ez a 4 csillagjegy soha nem teregeti ki a pénzügyeit, legyen szó fizetésről, megtakarításról vagy nagyobb kiadásokról.

Vannak, akik a fizetésükről, a megtakarításaikról és a nagyobb kiadásaikról még a hozzájuk közel állóknak sem beszélnek szívesen. Nem azért, mert feltétlenül van rejtegetnivalójuk, egyszerűen úgy gondolják, hogy a pénzügyekhez senki másnak nincs köze. A csillagjegyük is árulkodhat arról, kik azok, akik különösen óvatosan kezelik ezt a témát, és inkább megtartják maguknak, hogyan állnak anyagilag.

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Bak

A Bak számára a pénzügyek szigorúan magánügynek számítanak, ezért ritkán osztja meg másokkal, mennyit keres, mennyi pénze van vagy mire költi. Akkor sem feltétlenül beszél róla, ha kifejezetten jól áll anyagilag, mert nem szereti, ha mások a pénzügyi helyzete alapján ítélik meg. Ugyanígy a nehézségeit sem szívesen mutatja meg: ha megszorul, inkább csendben megoldja a problémát, minthogy segítséget kérjen. Tudatosan tervez, félretesz, és általában pontosan tudja, mire mennyit engedhet meg magának. A pénzügyeiről ezért még a hozzá közel állók is sokszor csak annyit tudnak, amennyit ő maga hajlandó elárulni.

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