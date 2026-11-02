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5 csillagjegy, aki sosem hiszi el a bókot, amit kap
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5 csillagjegy, aki sosem hiszi el a bókot, amit kap

Váradi Petra
Írta 2026.11.02.
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Van, aki egy bókot egyszerűen képtelen készpénznek venni, mintha minden kedves szó mögött ott lapulna valami hátsó szándék vagy udvariassági kényszer.

Van öt csillagjegy, amelyik ebben különösen jól teljesít: hiába mondják nekikőszintén, hogy jól néznek ki vagy ügyesek valamiben, ők inkább elhárítják, mint elfogadnák.

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Szűz: azonnal megkeresi a hibát

A Szűznek, ha azt mondod, remekül sikerült a prezentációja, az első reakciója az lesz, hogy felsorolja, mi nem jött össze benne. Nem szerénykedésből teszi, hanem mert a saját mércéje annyira magas, hogy a dicséretet egyszerűen nem tudja hová tenni a fejében lévő hibalistával szemben. Ha legközelebb bókot kap, érdemes egy pillanatra elhallgatnia a belső kritikust, és csak annyit mondania: köszönöm.

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