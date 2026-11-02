5 csillagjegy, aki sosem hiszi el a bókot, amit kap

Van, aki egy bókot egyszerűen képtelen készpénznek venni, mintha minden kedves szó mögött ott lapulna valami hátsó szándék vagy udvariassági kényszer.

Van öt csillagjegy, amelyik ebben különösen jól teljesít: hiába mondják nekikőszintén, hogy jól néznek ki vagy ügyesek valamiben, ők inkább elhárítják, mint elfogadnák.

4 csillagjegy, aki ősszel rájön: rossz emberre pazarolta a figyelmét A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Szűz: azonnal megkeresi a hibát

A Szűznek, ha azt mondod, remekül sikerült a prezentációja, az első reakciója az lesz, hogy felsorolja, mi nem jött össze benne. Nem szerénykedésből teszi, hanem mert a saját mércéje annyira magas, hogy a dicséretet egyszerűen nem tudja hová tenni a fejében lévő hibalistával szemben. Ha legközelebb bókot kap, érdemes egy pillanatra elhallgatnia a belső kritikust, és csak annyit mondania: köszönöm.

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