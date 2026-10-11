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Egy kabátszín, ami 50 fölött is azonnal fiatalnak mutat
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Egy kabátszín, ami 50 fölött is azonnal fiatalnak mutat

Váradi Petra
Írta 2026.10.11.
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Egyetlen szín is elég ahhoz, hogy frissebbnek és fiatalosabbnak tűnj 50 felett. Ez a ragyogó árnyalat a legegyszerűbb szettet is különlegessé teszi.

Egy jól megválasztott kabátszín éveket fiatalíthat a megjelenésen, és még a legegyszerűbb összeállítást is feldobja. A cseresznyepiros ráadásul 50 felett is friss, lendületes és elegáns választás lehet – mutatjuk, hogyan viseld ősszel és télen.

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A piros feltűnő, nem lehet vele elbújni egy sarokban, és sokan úgy gondolják, hogy ez a szín a fiataloké, vagy hogy „hivalkodó”. Az évek során beépült a fejekbe, hogy érettebb korban a visszafogott, sötét tónusok a biztonságosak. Csakhogy a bőr éppen ötven fölött veszít egy kicsit a természetes pírjából, és a sötét, hideg színek ezt inkább hangsúlyozzák, nem eltakarják.

A cseresznyepiros ezzel szemben visszaadja azt a melegséget és fényt, amit az arcbőr magától már nem mindig termel meg. Nem véletlen, hogy azok, akik mernek belevágni, gyakran azt a visszajelzést kapják: valami megváltozott rajtuk, csak nem tudni pontosan, mi.

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