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Makacs szennyeződés a ruhában: így tisztítsd ki a különböző foltokat a típusuk szerint
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Makacs szennyeződés a ruhában: így tisztítsd ki a különböző foltokat a típusuk szerint

Szalai Dóra
Írta 2026.11.09.
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Nem minden foltot lehet ugyanúgy eltávolítani! Ismerd meg a leghatékonyabb házi praktikákat, amelyekkel a legnehezebb szennyeződésekkel is felveheted a harcot.

Egyetlen rossz mozdulat is elég ahhoz, hogy kedvenc ruhánkon makacs folt jelenjen meg, amelyet egy hagyományos mosás sem feltétlenül tüntet el. Nem mindegy azonban, milyen szennyeződéssel van dolgunk, hiszen ami az egyik folttípusnál beválik, az a másiknál akár ronthat is a helyzeten. A megfelelő előkezeléssel sokszor még a legmakacsabb foltoktól is megszabadulhatsz, anélkül, hogy károsítanád az anyagot.

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Olajfolt – A mosogatószer lehet a megoldás

Az olajfoltok különösen kellemetlenek, mert könnyen beszívódnak a textilszálak közé, és hagyományos mosással is nehéz eltávolítani őket. Első lépésként itasd fel a felesleges olajat egy papírtörlővel, de ne dörzsöld, mert ezzel csak mélyebbre juttathatod a szennyeződést. Ezután tegyél néhány csepp zsíroldó hatású mosogatószert közvetlenül a foltra, finoman dolgozd bele, majd hagyd hatni 10-15 percig. Öblítsd ki, és mosd ki a ruhát a címkén feltüntetett hőfokon.

A szárítógépet csak akkor használd, ha már teljesen eltűnt a folt, mert a hő rögzítheti a maradék szennyeződést.

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