Beírtam a naptáramba, hogy „spontaneitás” – Így egyensúlyozok a kreatív énem megőrzése és a teendőim között

Van az a pont, amikor az ember már annyira próbál helyet csinálni az életében mindennek, hogy a végén még a spontaneitást is be kell írnia a naptárba. Nálam ez konkrétan megtörtént.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Nemrég végre sikerült felszabadítanom magamnak egy délelőttöt, és úgy döntöttem, hogy nem, nem fogom átválogatni ebben a szabadidőben a zoknikat és nem is kezdem el leolvasztani a fagyasztót. Ehelyett csak beírtam a naptáramba: „spontán délelőtt”.

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Elég abszurdnak tűnik.

Spontaneitás, előre lefoglalva, kedd délelőtt 9 és 12 között

Mégis azt hiszem, működhet. Kreatív emberként és anyaként nekem is ismerős az az érzés, amikor egyszerűen kevesebb idő marad arra, amiből feltöltődöm. Nem feltétlenül arra gondolok, hogy leülök és dolgozom valamin. Olvass még a témában Ilyen ember voltál előző életedben a születési számod szerint „Sokkolt, amikor a lányom azt mondta, nem volt boldog gyerekkora” – szülőként akkor is meg kell hallgatnod, ha te másként emlékszel Ezt hozza 2026. október 5. a numerológia szerint: elmélyülés és önreflexió Ezt hozza 2026. szeptember 26. a numerológia szerint: nagylelkűség és lelki beteljesülés

A kreativitásnak szerintem szüksége van olyan időre is, amikor éppen nem kell semmit létrehozni.

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Amikor lehet olvasni valamit csak azért, mert érdekel. Sétálni úgy, hogy nem kell közben ügyet intézni. Megnézni egy filmet. Elmenni egy kiállításra. Jegyzetelni egy teljesen értelmetlen ötletet. Vagy egyszerűen csak ülni és hagyni, hogy az ember fejében össze-vissza kavarogjanak a dolgok.

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