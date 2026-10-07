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Beírtam a naptáramba, hogy „spontaneitás” – Így egyensúlyozok a kreatív énem megőrzése és a teendőim között
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Beírtam a naptáramba, hogy „spontaneitás” – Így egyensúlyozok a kreatív énem megőrzése és a teendőim között

Schuster Borka
Írta 2026.10.07.
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Van az a pont, amikor az ember már annyira próbál helyet csinálni az életében mindennek, hogy a végén még a spontaneitást is be kell írnia a naptárba. Nálam ez konkrétan megtörtént.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Nemrég végre sikerült felszabadítanom magamnak egy délelőttöt, és úgy döntöttem, hogy nem, nem fogom átválogatni ebben a szabadidőben a zoknikat és nem is kezdem el leolvasztani a fagyasztót. Ehelyett csak beírtam a naptáramba: „spontán délelőtt”.

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Elég abszurdnak tűnik.

Spontaneitás, előre lefoglalva, kedd délelőtt 9 és 12 között

Mégis azt hiszem, működhet. Kreatív emberként és anyaként nekem is ismerős az az érzés, amikor egyszerűen kevesebb idő marad arra, amiből feltöltődöm. Nem feltétlenül arra gondolok, hogy leülök és dolgozom valamin.

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A kreativitásnak szerintem szüksége van olyan időre is, amikor éppen nem kell semmit létrehozni.

Amikor lehet olvasni valamit csak azért, mert érdekel. Sétálni úgy, hogy nem kell közben ügyet intézni. Megnézni egy filmet. Elmenni egy kiállításra. Jegyzetelni egy teljesen értelmetlen ötletet. Vagy egyszerűen csak ülni és hagyni, hogy az ember fejében össze-vissza kavarogjanak a dolgok.

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