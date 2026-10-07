Beírtam a naptáramba, hogy „spontaneitás” – Így egyensúlyozok a kreatív énem megőrzése és a teendőim között

Véleménycikk: Schuszter Borka
Nemrég végre sikerült felszabadítanom magamnak egy délelőttöt, és úgy döntöttem, hogy nem, nem fogom átválogatni ebben a szabadidőben a zoknikat és nem is kezdem el leolvasztani a fagyasztót. Ehelyett csak beírtam a naptáramba: „spontán délelőtt”.
Elég abszurdnak tűnik.
Spontaneitás, előre lefoglalva, kedd délelőtt 9 és 12 között
Mégis azt hiszem, működhet. Kreatív emberként és anyaként nekem is ismerős az az érzés, amikor egyszerűen kevesebb idő marad arra, amiből feltöltődöm. Nem feltétlenül arra gondolok, hogy leülök és dolgozom valamin.
Olvass még a témában
Ilyen ember voltál előző életedben a születési számod szerint
„Sokkolt, amikor a lányom azt mondta, nem volt boldog gyerekkora” – szülőként akkor is meg kell hallgatnod, ha te másként emlékszel
Ezt hozza 2026. október 5. a numerológia szerint: elmélyülés és önreflexió
Ezt hozza 2026. szeptember 26. a numerológia szerint: nagylelkűség és lelki beteljesülés
Amikor lehet olvasni valamit csak azért, mert érdekel. Sétálni úgy, hogy nem kell közben ügyet intézni. Megnézni egy filmet. Elmenni egy kiállításra. Jegyzetelni egy teljesen értelmetlen ötletet. Vagy egyszerűen csak ülni és hagyni, hogy az ember fejében össze-vissza kavarogjanak a dolgok.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.