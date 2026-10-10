október 10. Gedeon napja Ma: 19°C Holnap: 17°C 🌧️
október 10. Gedeon napja Ma: 19°C Holnap: 17°C 🌧️
Van anyajegy a bal füled mögött? Ritka intuícióra utal
Unsplash

Címlap / Életmód / Ezotéria / Van anyajegy a bal füled mögött? Ritka...

Van anyajegy a bal füled mögött? Ritka intuícióra utal

Váradi Petra
Írta 2026.10.10.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

A bal fül mögötti terület az a pont, amelyet a hagyományos jóslási rendszerek, a fiziognómia és a testjel-olvasás egyik legérzékenyebb helyének tartanak.

Ha pont ide, a fül és a nyak találkozásának közelébe rajzolt egy anyajegyet a természet, a régi hiedelmek szerint nem mindennapi érzékenységet kaptál ajándékba.

Anyácsai-tó: csend és nádas fél órára Budapesttől

Miért pont ez a pont számít különlegesnek

A test bal oldalát a legtöbb régi hagyomány a belső, ösztönös énünkhöz köti, míg a jobb oldalt inkább a kifelé mutatott, racionális részünkhöz. A fül környéke pedig szó szerint is a hallás, a figyelem és a rezdülések érzékelésének helye. Amikor a kettő találkozik egy anyajegyben, az ezoterikus hagyomány azt olvassa ki belőle, hogy valaki finomabb antennákkal született, mint a környezete: érzi, amit mások csak később mondanak ki, és gyakran előbb tudja, mi fog történni, mint hogy bárki elmagyarázná neki.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
🐉KisokosKínai horoszkópmelyik állatjegy vagy?
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Csillagjegyek: ez a tárgy szívja el az otthonod energiáját

Ezeket olvassák most

„Hagytam, hogy a csajom egyedül cipekedjen a lépcsőn” – mikor döbbentél rá, hogy már nem szereted a párod?

„Hagytam, hogy a csajom egyedül cipekedjen a lépcsőn” – mikor döbbentél rá, hogy már nem szereted a párod?

Lepipálnád egy tévés kvízműsor stúdióközönségét? Teszteld a tudásodat!

Lepipálnád egy tévés kvízműsor stúdióközönségét? Teszteld a tudásodat!

Ennek a 3 csillagjegynek csalhatatlanok a megérzései

Ennek a 3 csillagjegynek csalhatatlanok a megérzései

Megörököltem a legfinomabb családi csalamádé receptet – és most megosztom veled

Megörököltem a legfinomabb családi csalamádé receptet – és most megosztom veled

4 csillagjegy, akire a sors nehéz terheket bízott

4 csillagjegy, akire a sors nehéz terheket bízott

3 csillagjegy, akit ősszel egy régi barát árulása érhet váratlanul

3 csillagjegy, akit ősszel egy régi barát árulása érhet váratlanul

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.