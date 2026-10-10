Van anyajegy a bal füled mögött? Ritka intuícióra utal

A bal fül mögötti terület az a pont, amelyet a hagyományos jóslási rendszerek, a fiziognómia és a testjel-olvasás egyik legérzékenyebb helyének tartanak.

Ha pont ide, a fül és a nyak találkozásának közelébe rajzolt egy anyajegyet a természet, a régi hiedelmek szerint nem mindennapi érzékenységet kaptál ajándékba.

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Miért pont ez a pont számít különlegesnek

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A test bal oldalát a legtöbb régi hagyomány a belső, ösztönös énünkhöz köti, míg a jobb oldalt inkább a kifelé mutatott, racionális részünkhöz. A fül környéke pedig szó szerint is a hallás, a figyelem és a rezdülések érzékelésének helye. Amikor a kettő találkozik egy anyajegyben, az ezoterikus hagyomány azt olvassa ki belőle, hogy valaki finomabb antennákkal született, mint a környezete: érzi, amit mások csak később mondanak ki, és gyakran előbb tudja, mi fog történni, mint hogy bárki elmagyarázná neki.

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