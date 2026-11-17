Nyugodtnak tűnsz egy vita közben, bólogatsz, válaszolsz, aztán este egyedül fekszel az ágyban, és percekig pörög benned ugyanaz a mondat. A kifelé mutatott higgadtság és a belső állapot közötti szakadék sokaknál évek alatt alakul ki, és sokszor maga az érintett sem veszi észre, mekkora energiát emészt fel.
1. A vita után órákkal is újra lejátszod a jelenetet
A beszélgetés már rég véget ért, te mégis ott ülsz, és szóról szóra visszapörgeted, ki mit mondott. Újraírod magadban a válaszaidat, kitalálod, mit kellett volna másképp mondanod. Ez a fajta utólagos rágódás gyakran jele annak, hogy a konfliktus a pillanatban nem kapott helyet, ezért utólag, egyedül dolgozod fel.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.