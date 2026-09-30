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Az alaposságom a pótcselekvésem, ha szétesik az életem – ekkor döbbentem rá
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Az alaposságom a pótcselekvésem, ha szétesik az életem – ekkor döbbentem rá

Szabó Erzsébet
Írta 2026.09.30.
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A csillogó konyhapult és a szekrényben színek szerint felakasztott blúzok láttán a legtöbben elismerően bólintanak – de mi van valójában a steril rend mögött?

Sokáig én is abban a hiszemben éltem, hogy a váratlanul rám törő, mindent elsöprő rendszerezési hullámaim csupán a körültekintő, alapos személyiségemből fakadnak. Vagy talán abból, hogy sok bolygóm áll a Szűzben és a Bakban. Vagy esetleg abból, hogy a partnerem is imádja a rendet, és ez egy jó kis kapcsolódási pont köztünk. Büszke voltam a precizitásomra, és megnyugtatott a tudat, hogy ilyen formában is kézben tartom a dolgaimat.

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Mára azonban megtanultam belátni: a steril rend mögött gyakran nem a tudatosságom, hanem a pánikom áll. A rendmániám és a tisztaság iránti szeretetem a sajátos pótcselekvésem arra az esetre, ha éppen földindulás van az életemben.

Ez a működési mechanizmus már egészen régóta velem van, mégis hosszú időbe telt, mire felismertem a valódi mintázatomat. Amikor valamilyen nagyobb átalakulás vagy döntés előtt állok, hirtelen elképesztő belső késztetést érzek arra, hogy rendet tegyek magam körül. A portörlés nálam valójában sosem csak a porról szól, a dolgok szortírozása pedig nem csak a szelektálásról – a takarítás pedig szinte észrevétlenül csúszik át egy mélyreható lelki önvizsgálatba és a kavargó gondolataim átrendezésébe.

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Ha hirtelen megjön a kedvem az alapos takarításhoz, ma már pontosan tudom, hogy odabent, a színfalak mögött görcsösen őrlődöm valamin. Már csak ki kell derítenem, min!

Nő fiókot rendszerez
Depositphotos

Idén a lefagyasztott zöldségekben kezdett olvadni a szorongásom

A napokban értem el a folyamat csúcspontját, amikor olyan dolgok indultak meg alattam, amelyek hosszú évek óta szilárd, megbízható kapaszkodóként szolgáltak. Ahogy ezek a megszokott alappillérek meglazultak, az elkerülhetetlen változás szele hatalmas szorongást hozott magával.

És mit tettem én ennek a kellős közepén? Ahelyett, hogy a félelmeimmel néztem volna szembe, esetleg B-terveket kovácsoltam volna, kitakarítottam, átrendeztem és átszortíroztam az egész házat. Még a legrejtettebb fiókok legmélyére is eljutottam.

Kezdetben kifejezetten büszke voltam magamra, a fejlődésemre, mert míg régebben képes voltam reggeltől estig, kifulladásig pakolni, most szépen, lassan, ütemesen beosztottam az erőmet. Aztán odaértem a legkritikusabb ponthoz, ahol a legnagyobb rendetlenséget szoktam varázsolni a főzés hevében: a mélyhűtőmhöz.

Amikor a fagyasztó legalsó fiókjában turkáltam, hirtelen belém hasított a felismerés: én most tényleg a zöldséges zacskók sorba rendezésével akarom megoldani azt a bizonytalanságot, ami legbelül feszít?

A felismerést követően természetesen a következő terápiás ülésemre már ezt a témát vittem magammal. Pontosan éreztem, hogy ez a pótcselekvés csak a jéghegy csúcsa, egyfajta kivetülése annak a belső küzdelemnek, amit még nem álltam készen megvívni.

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