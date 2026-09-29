Ha a jobb tenyereden csillag alakot látsz, ezt üzeni a sorsvonalad

A tenyérjóslás hagyománya szerint ez az egyik legritkább és legerősebb jel, amit a kezünk hordozhat.

A csillag alak a klasszikus tenyér-olvasás szerint mindig kiemelt figyelmet érdemel, mert nem egy folyamatos vonal, hanem egy hirtelen, koncentrált energiapont. Sokan úgy tartják, hogy ott, ahol megjelenik, valami hirtelen, sorsszerű fordulat történik az életben, ami nem fokozatosan, apró lépésekben, hanem egyetlen pillanat alatt változtatja meg az irányt.

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Hol érdemes keresni a jobb tenyéren

A jobb tenyeret a hagyomány szerint azokkal az eseményekkel kötik össze, amelyeket mi magunk hozunk létre, amelyekért tudatosan teszünk valamit, szemben a bal tenyérrel, ami inkább az öröklött, velünk született hajlamokat mutatja.

Ha tehát a jobb kezeden bukkan fel a csillag, az arra utalhat, hogy a saját döntéseid, a saját bátorságod vezet el egy meghatározó fordulóponthoz.

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A sorsvonal, amit sokan Szaturnusz-vonalnak is neveznek, a csuklótól indul, és a középső ujj irányába fut felfelé a tenyér közepén. Ha a csillag ezen a vonalon, vagy annak végén jelenik meg, az a hagyomány szerint különösen erős jelzésnek számít. Olvass még a témában „Arra neveltek, hogy nekem sosincs igazam” – Ezért olyan nehéz felnőtt nőként kilépni a jókislány szerepből „Jobbnak láttam, ha nem velem nő fel” – Miért mondtál le a gyerekedről? Ezt hozza 2026. szeptember 12. a numerológia szerint: tervezés és rendrakás Két szó az esküvőmről, amit soha nem fogok elfelejteni

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