Ha a jobb tenyereden csillag alakot látsz, ezt üzeni a sorsvonalad

A csillag alak a klasszikus tenyér-olvasás szerint mindig kiemelt figyelmet érdemel, mert nem egy folyamatos vonal, hanem egy hirtelen, koncentrált energiapont. Sokan úgy tartják, hogy ott, ahol megjelenik, valami hirtelen, sorsszerű fordulat történik az életben, ami nem fokozatosan, apró lépésekben, hanem egyetlen pillanat alatt változtatja meg az irányt.
Hol érdemes keresni a jobb tenyéren
A jobb tenyeret a hagyomány szerint azokkal az eseményekkel kötik össze, amelyeket mi magunk hozunk létre, amelyekért tudatosan teszünk valamit, szemben a bal tenyérrel, ami inkább az öröklött, velünk született hajlamokat mutatja.
A sorsvonal, amit sokan Szaturnusz-vonalnak is neveznek, a csuklótól indul, és a középső ujj irányába fut felfelé a tenyér közepén. Ha a csillag ezen a vonalon, vagy annak végén jelenik meg, az a hagyomány szerint különösen erős jelzésnek számít.
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