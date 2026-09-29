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Ha a jobb tenyereden csillag alakot látsz, ezt üzeni a sorsvonalad
Pexels

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Ha a jobb tenyereden csillag alakot látsz, ezt üzeni a sorsvonalad

Váradi Petra
Írta 2026.09.29.
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A tenyérjóslás hagyománya szerint ez az egyik legritkább és legerősebb jel, amit a kezünk hordozhat.

A csillag alak a klasszikus tenyér-olvasás szerint mindig kiemelt figyelmet érdemel, mert nem egy folyamatos vonal, hanem egy hirtelen, koncentrált energiapont. Sokan úgy tartják, hogy ott, ahol megjelenik, valami hirtelen, sorsszerű fordulat történik az életben, ami nem fokozatosan, apró lépésekben, hanem egyetlen pillanat alatt változtatja meg az irányt.

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Hol érdemes keresni a jobb tenyéren

A jobb tenyeret a hagyomány szerint azokkal az eseményekkel kötik össze, amelyeket mi magunk hozunk létre, amelyekért tudatosan teszünk valamit, szemben a bal tenyérrel, ami inkább az öröklött, velünk született hajlamokat mutatja.

Ha tehát a jobb kezeden bukkan fel a csillag, az arra utalhat, hogy a saját döntéseid, a saját bátorságod vezet el egy meghatározó fordulóponthoz.

A sorsvonal, amit sokan Szaturnusz-vonalnak is neveznek, a csuklótól indul, és a középső ujj irányába fut felfelé a tenyér közepén. Ha a csillag ezen a vonalon, vagy annak végén jelenik meg, az a hagyomány szerint különösen erős jelzésnek számít.

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