Munkaszüneti napok 2027-ben: így alakulnak az ünnepek és a hosszú hétvégék

Mutatjuk, mely napokra esnek a 2027-es munkaszüneti napok, mikor lesznek hosszú hétvégék, és mely ünnepeket tölthetjük majd hétvégén.

Már most érdemes átnézni a 2027-es munkaszüneti napokat, ha előre terveznéd a szabadságodat, utazást vagy a hosszabb pihenőket. Jövőre több ünnepnap is hétköznapra esik, így több alkalommal is adódhat hosszú hétvége, miközben néhány ünnepnap sajnos hétvégére kerül. Összegyűjtöttük a 2027-es év munkaszüneti napjait és azt is, hogyan alakulnak a hosszabb pihenők.

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Munkaszüneti napok 2027-ben

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A Munka törvénykönyve alapján Magyarországon 2027-ben is 11 munkaszüneti nap lesz. Ezek között szerepelnek a nemzeti ünnepek, a keresztény ünnepek, valamint karácsony két napja.

január 1., péntek – Újév

március 15., hétfő – az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ünnepe

március 26., péntek – nagypéntek

március 29., hétfő – húsvéthétfő

május 1., szombat – a munka ünnepe

május 17., hétfő – pünkösdhétfő

augusztus 20., péntek – az államalapítás ünnepe

október 23., szombat – az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe

november 1., hétfő – mindenszentek

december 25., szombat – karácsony

december 26., vasárnap – karácsony másnapja

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Kisokos Ledolgozós szombatok áthelyezett munkanapok

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