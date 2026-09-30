Munkaszüneti napok 2027-ben: így alakulnak az ünnepek és a hosszú hétvégék

Már most érdemes átnézni a 2027-es munkaszüneti napokat, ha előre terveznéd a szabadságodat, utazást vagy a hosszabb pihenőket. Jövőre több ünnepnap is hétköznapra esik, így több alkalommal is adódhat hosszú hétvége, miközben néhány ünnepnap sajnos hétvégére kerül. Összegyűjtöttük a 2027-es év munkaszüneti napjait és azt is, hogyan alakulnak a hosszabb pihenők.
Munkaszüneti napok 2027-ben
A Munka törvénykönyve alapján Magyarországon 2027-ben is 11 munkaszüneti nap lesz. Ezek között szerepelnek a nemzeti ünnepek, a keresztény ünnepek, valamint karácsony két napja.
- január 1., péntek – Újév
- március 15., hétfő – az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ünnepe
- március 26., péntek – nagypéntek
- március 29., hétfő – húsvéthétfő
- május 1., szombat – a munka ünnepe
- május 17., hétfő – pünkösdhétfő
- augusztus 20., péntek – az államalapítás ünnepe
- október 23., szombat – az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe
- november 1., hétfő – mindenszentek
- december 25., szombat – karácsony
- december 26., vasárnap – karácsony másnapja
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