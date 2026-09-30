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Munkaszüneti napok 2027-ben: így alakulnak az ünnepek és a hosszú hétvégék
Unsplash

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Munkaszüneti napok 2027-ben: így alakulnak az ünnepek és a hosszú hétvégék

Szalai Dóra
Írta 2026.09.30.
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Mutatjuk, mely napokra esnek a 2027-es munkaszüneti napok, mikor lesznek hosszú hétvégék, és mely ünnepeket tölthetjük majd hétvégén.

Már most érdemes átnézni a 2027-es munkaszüneti napokat, ha előre terveznéd a szabadságodat, utazást vagy a hosszabb pihenőket. Jövőre több ünnepnap is hétköznapra esik, így több alkalommal is adódhat hosszú hétvége, miközben néhány ünnepnap sajnos hétvégére kerül. Összegyűjtöttük a 2027-es év munkaszüneti napjait és azt is, hogyan alakulnak a hosszabb pihenők.

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Munkaszüneti napok 2027-ben

A Munka törvénykönyve alapján Magyarországon 2027-ben is 11 munkaszüneti nap lesz. Ezek között szerepelnek a nemzeti ünnepek, a keresztény ünnepek, valamint karácsony két napja.

  • január 1., péntek – Újév
  • március 15., hétfő – az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ünnepe
  • március 26., péntek – nagypéntek
  • március 29., hétfő – húsvéthétfő
  • május 1., szombat – a munka ünnepe
  • május 17., hétfő – pünkösdhétfő
  • augusztus 20., péntek – az államalapítás ünnepe
  • október 23., szombat – az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe
  • november 1., hétfő – mindenszentek
  • december 25., szombat – karácsony
  • december 26., vasárnap – karácsony másnapja
Határidőnapló és laptop
Unsplash

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