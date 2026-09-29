Rózsaszín köd vagy valódi kémia? Ebből az 5 kérdésből megtudhatod

Rózsaszín ködben úszol, vagy tényleg megvan köztetek az a bizonyos kémia? Válaszolj erre az 5 kérdésre, és könnyebben kiderülhet, mit érzel valójában.

Az agyad az első hetekben simán becsap. A dopamin, a kortizol és az adrenalin olyan koktélt kever benned, amitől minden apró gesztus sorsdöntőnek tűnik, és a kételyeidet is elnyomja egy ideig. A pszichológiában ezt az állapotot limerenciának nevezik, egy amerikai kutató, Dorothy Tennov alkotta meg a fogalmat még a hetvenes években, és pontosan azt írja le, amit most talán te is érzel: azt a mámoros, kissé irracionális rajongást, ami a valódi kémiától teljesen független is lehet.

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A jó hír, hogy néhány konkrét helyzetre adott reakcióból elég pontosan kiderül, hogy a vonzalom mögött van-e tartás, vagy csak a friss ismeretség izgalma beszél belőled. Az alábbi öt pont nem tudományos kérdőív, inkább egy gyors önvizsgálat, amit érdemes őszintén végigvenni.

1. Mi történik, amikor csendben vagytok együtt?

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Ülj le vele egy kávéra, és figyeld meg, mi történik, ha nincs miről beszélnetek. A valódi összhang egyik legmegbízhatóbb jele, hogy a csend nem feszélyez egyikőtöket sem. Ha viszont minden szünetben az jár a fejedben, hogy most gyorsan mondanod kell valamit, mert különben kínos lesz, az inkább arra utal, hogy még mindig a benyomást próbáljátok kelteni egymásban, nem pedig önmagatokat adjátok. Olvass még a témában „Most ért véget egy hosszú kapcsolatom” – 10 férfitípus, akivel nem érdemes randiznod Ha valaki megbánt, még nem biztos, hogy szociopata- Miért akarunk mindenkire diagnózist ragasztani? Ezért érdemes neked is romantikus regényeket olvasnod „Az igazság a romantikus film és a pornó között van” – Ezért nem tudja a pasi, mire vágysz az ágyban

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