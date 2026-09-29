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Rózsaszín köd vagy valódi kémia? Ebből az 5 kérdésből megtudhatod
Pexels

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Rózsaszín köd vagy valódi kémia? Ebből az 5 kérdésből megtudhatod

O. Zselyke
Írta 2026.09.29.
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Rózsaszín ködben úszol, vagy tényleg megvan köztetek az a bizonyos kémia? Válaszolj erre az 5 kérdésre, és könnyebben kiderülhet, mit érzel valójában.

Az agyad az első hetekben simán becsap. A dopamin, a kortizol és az adrenalin olyan koktélt kever benned, amitől minden apró gesztus sorsdöntőnek tűnik, és a kételyeidet is elnyomja egy ideig. A pszichológiában ezt az állapotot limerenciának nevezik, egy amerikai kutató, Dorothy Tennov alkotta meg a fogalmat még a hetvenes években, és pontosan azt írja le, amit most talán te is érzel: azt a mámoros, kissé irracionális rajongást, ami a valódi kémiától teljesen független is lehet.

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A jó hír, hogy néhány konkrét helyzetre adott reakcióból elég pontosan kiderül, hogy a vonzalom mögött van-e tartás, vagy csak a friss ismeretség izgalma beszél belőled. Az alábbi öt pont nem tudományos kérdőív, inkább egy gyors önvizsgálat, amit érdemes őszintén végigvenni.

1. Mi történik, amikor csendben vagytok együtt?

Ülj le vele egy kávéra, és figyeld meg, mi történik, ha nincs miről beszélnetek. A valódi összhang egyik legmegbízhatóbb jele, hogy a csend nem feszélyez egyikőtöket sem. Ha viszont minden szünetben az jár a fejedben, hogy most gyorsan mondanod kell valamit, mert különben kínos lesz, az inkább arra utal, hogy még mindig a benyomást próbáljátok kelteni egymásban, nem pedig önmagatokat adjátok.

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