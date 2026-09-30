„Az igazság a romantikus film és a pornó között van” – Ezért nem tudja a pasi, mire vágysz az ágyban

Miért nem mondják el a nők a párjuknak, mire vágynak igazán az ágyban? Szexterapeutákat kérdeztünk a témában, és a válaszok meglepőek lehetnek.

Meglepő

Pályafutásom során még nem találkoztam olyan nővel, aki azt mondta volna, hogy olyan pasiról fantáziál, aki engedelmes, előzékeny és kényeztető az ágyban. Pedig a hölgyek értékelik, ha a partnerük megtanulja, milyen technikák működnek neki szex közben, de mégsem ez az, amiről egy nő fantáziál.

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Ezalatt azt értem, hogy nem egy kifejezetten odaadó partnerre gondol, amikor fel akarja izgatni magát. Sőt, még egy érdekesség: mégcsak arról sem álmodoznak ilyenkor, hogy egy férfi orálisan kényezteti őket, még akkor sem, ha általában erre van szükségük a való életben, hogy eljussanak a csúcsra.

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