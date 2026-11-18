Ott ül veled szemben a randin, és minden rendben lenne, amíg le nem önti magát szósszal, aztán úgy nyalja le az ujjáról, hogy neked földbe gyökerezik a lábad. Semmi drámai nem történt, mégis onnantól kezdve máshogy nézel rá. Ezt az érzést hívja a mai szleng icknek, és bár hangzásra vicces, a párkapcsolatokban meglepően komoly szerepet játszhat.
Mit jelent pontosan az ick?
Az ick angol eredetű szlengkifejezés, amely nagyjából ösztönös viszolygást, hirtelen kiábrándulást jelent. Akkor használjuk, amikor valaki iránt egyik pillanatról a másikra csökken vagy megszűnik a vonzalmunk egy apró, gyakran jelentéktelennek tűnő mozzanat miatt. Nem feltétlenül féltékenységről vagy haragról van szó, hanem egy hirtelen, nehezen megmagyarázható visszahőkölésről: valami, amit addig észre sem vettünk, egyszer csak kifejezetten zavaróvá válik.
A kifejezés a közösségi médián keresztül vált igazán népszerűvé, de maga az érzés régóta ismerős mindenkinek, aki randizott már. A jelenség hátterében az áll, hogy a vonzalom nem kizárólag racionális döntés, hanem ösztönös benyomások és érzelmi reakciók összessége is. Ezek pedig néha egészen váratlanul változhatnak meg.
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