Egyetlen furcsa mozdulat vagy szokás is elég lehet ahhoz, hogy elmúljon a vonzalom. Mutatjuk, mit jelent az ick, és mi áll a hátterében.

Ott ül veled szemben a randin, és minden rendben lenne, amíg le nem önti magát szósszal, aztán úgy nyalja le az ujjáról, hogy neked földbe gyökerezik a lábad. Semmi drámai nem történt, mégis onnantól kezdve máshogy nézel rá. Ezt az érzést hívja a mai szleng icknek, és bár hangzásra vicces, a párkapcsolatokban meglepően komoly szerepet játszhat.

Ez az első jel, hogy elmúlt a szerelem a csillagjegyed szerint A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Mit jelent pontosan az ick?

Az ick angol eredetű szlengkifejezés, amely nagyjából ösztönös viszolygást, hirtelen kiábrándulást jelent. Akkor használjuk, amikor valaki iránt egyik pillanatról a másikra csökken vagy megszűnik a vonzalmunk egy apró, gyakran jelentéktelennek tűnő mozzanat miatt. Nem feltétlenül féltékenységről vagy haragról van szó, hanem egy hirtelen, nehezen megmagyarázható visszahőkölésről: valami, amit addig észre sem vettünk, egyszer csak kifejezetten zavaróvá válik.

A kifejezés a közösségi médián keresztül vált igazán népszerűvé, de maga az érzés régóta ismerős mindenkinek, aki randizott már. A jelenség hátterében az áll, hogy a vonzalom nem kizárólag racionális döntés, hanem ösztönös benyomások és érzelmi reakciók összessége is. Ezek pedig néha egészen váratlanul változhatnak meg. Olvass még a témában Az évszakváltás és a kapcsolataink: miért indulnak be pont ilyenkor a szakítások „Gondolkodás nélkül megtenném” – Férfiakat kérdeztünk, hogy félrelépnének-e, ha a feleség garantáltan nem tudná meg 7 növény, amelyet a hagyományok a szerelemhez és a párkapcsolati harmóniához kötnek Azt hittük, rosszul esik majd nekik – ehelyett ezt mondták a házas ismerőseink az esküvőnkről

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