november 13. Szilvia napja Ma: 10°C Holnap: 10°C 🌧️
november 13. Szilvia napja Ma: 10°C Holnap: 10°C 🌧️
Milyen cipőt viselj novemberben, ha a bokacsizmát unod? Ezek a fazonok új lendületet adnak a szettjeidnek
Depositphotos

Címlap / Stílus / Divat / Milyen cipőt viselj novemberben, ha a...

Milyen cipőt viselj novemberben, ha a bokacsizmát unod? Ezek a fazonok új lendületet adnak a szettjeidnek

Szabó Erzsébet
Írta 2026.11.13.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Unod a bokacsizmát, és valami friss, stílusos lábbelire vágysz idén ősszel? Legyen szó kecses sarkakról, laza redőkről vagy kifinomult sportos vonalakról, garantáltan találsz olyan kedvencet, amivel feldobhatod a ruhatáradat!

Kecses sarokmegoldás a francia elegancia kedvelőinek

A lapos talpú kedvenceink az utóbbi időben ismét óriási karriert futottak be, most azonban egy meglepő csavarral, némi magassággal kiegészülve hódítják el újra a szívünket. A finoman bordázott orr-rész és a stabil, tömbös sarok remekül ellensúlyozza a nehezebb őszi anyagokat, így ezek a cipők csodásan mutatnak egy laza farmerrel vagy egy vagány dzsekivel.

3 csillagjegy, akinél novemberben felbukkan egy régi szerelem

Kialakításuk a klasszikus párizsi sikket idézi, ami azonnal finomabbá teszi az összképet. Érdemes viszont figyelemmel kísérned a reggeli előrejelzést, hiszen a nyitottabb felsőrész miatt a csapadékosabb napokon szerencsésebb más opciót választanod.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/5
Következő»
🌙KisokosHoldnaptárholdfázisok, teliholdak
A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban

Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

4 csillagjegy, akinek októberben váratlan kiadása lesz

Ezeket olvassák most

Napi horoszkóp 2026. november 13.: Egy szerencsés péntek 13.

Napi horoszkóp 2026. november 13.: Egy szerencsés péntek 13.

5 mondat, amit a nárcisztikus kolléga mond, amikor magának akarja a sikeredet

5 mondat, amit a nárcisztikus kolléga mond, amikor magának akarja a sikeredet

„Már beadtuk a válókeresetet, amikor kiderült, hogy babát várok” – Fordulatok, amelyek teljesen átírják a terveket

„Már beadtuk a válókeresetet, amikor kiderült, hogy babát várok” – Fordulatok, amelyek teljesen átírják a terveket

8 dolog, amire a szódabikarbónát használhatod a háztartásban

8 dolog, amire a szódabikarbónát használhatod a háztartásban

Felveszed a versenyt egy agytröszt csapatával? Teszteld a tudásodat!

Felveszed a versenyt egy agytröszt csapatával? Teszteld a tudásodat!

6 franciás szett a hideg őszi időre, amit ki kell próbálnod az idén

6 franciás szett a hideg őszi időre, amit ki kell próbálnod az idén

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban

Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.