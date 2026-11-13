Milyen cipőt viselj novemberben, ha a bokacsizmát unod? Ezek a fazonok új lendületet adnak a szettjeidnek

Kecses sarokmegoldás a francia elegancia kedvelőinek
A lapos talpú kedvenceink az utóbbi időben ismét óriási karriert futottak be, most azonban egy meglepő csavarral, némi magassággal kiegészülve hódítják el újra a szívünket. A finoman bordázott orr-rész és a stabil, tömbös sarok remekül ellensúlyozza a nehezebb őszi anyagokat, így ezek a cipők csodásan mutatnak egy laza farmerrel vagy egy vagány dzsekivel.
Kialakításuk a klasszikus párizsi sikket idézi, ami azonnal finomabbá teszi az összképet. Érdemes viszont figyelemmel kísérned a reggeli előrejelzést, hiszen a nyitottabb felsőrész miatt a csapadékosabb napokon szerencsésebb más opciót választanod.
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