Milyen cipőt viselj novemberben, ha a bokacsizmát unod? Ezek a fazonok új lendületet adnak a szettjeidnek

Unod a bokacsizmát, és valami friss, stílusos lábbelire vágysz idén ősszel? Legyen szó kecses sarkakról, laza redőkről vagy kifinomult sportos vonalakról, garantáltan találsz olyan kedvencet, amivel feldobhatod a ruhatáradat!

Kecses sarokmegoldás a francia elegancia kedvelőinek

A lapos talpú kedvenceink az utóbbi időben ismét óriási karriert futottak be, most azonban egy meglepő csavarral, némi magassággal kiegészülve hódítják el újra a szívünket. A finoman bordázott orr-rész és a stabil, tömbös sarok remekül ellensúlyozza a nehezebb őszi anyagokat, így ezek a cipők csodásan mutatnak egy laza farmerrel vagy egy vagány dzsekivel.

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Kialakításuk a klasszikus párizsi sikket idézi, ami azonnal finomabbá teszi az összképet. Érdemes viszont figyelemmel kísérned a reggeli előrejelzést, hiszen a nyitottabb felsőrész miatt a csapadékosabb napokon szerencsésebb más opciót választanod.

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Kisokos Holdnaptár holdfázisok, teliholdak

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