Golyóálló mellény, lézeres szemműtét, kromoszómák és még 10 fontos dolog, amit nő talált fel, de nem tudsz róla

Josephine Cochrane és a mosogatógép
Az amerikai üzletasszony alkotta meg az első működő, gépi erővel hajtott mosogatógépet. Érdekesség, hogy gazdag háziasszonyként Josephine-nek sosem kellett mosogatnia, de a szolgálók gyakran összetörték drága porcelánkészleteit, ez motiválta a gép megalkotásában.
Chien-Shiung Wu, a fizika first ladyje
A „kínai Madame Curie-nek” is nevezett tudósnő részt vett a Manhattam-tervben, azaz a második világháború alatti titkos atombomba-programban. Ő vezette a híres Wu-kísérletet, amely megcáfolta a „paritás megmaradásának” törvényét. Ezért két férfi tudós Nobel-díjat kapott, ő nem…
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Péntek reggel elküldjük a hét legolvasottabb Kikapcsolódás-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.