Golyóálló mellény, lézeres szemműtét, kromoszómák és még 10 fontos dolog, amit nő talált fel, de nem tudsz róla

Vérlázító, hogy ezekről a zseniális nőkről miért nem tanulunk az iskolában. Íme 13 találmány és felfedezés, amelyek mögött nők álltak – és amelyek örökre megváltoztatták a világot.

Josephine Cochrane és a mosogatógép

Az amerikai üzletasszony alkotta meg az első működő, gépi erővel hajtott mosogatógépet. Érdekesség, hogy gazdag háziasszonyként Josephine-nek sosem kellett mosogatnia, de a szolgálók gyakran összetörték drága porcelánkészleteit, ez motiválta a gép megalkotásában.

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Chien-Shiung Wu, a fizika first ladyje

A „kínai Madame Curie-nek” is nevezett tudósnő részt vett a Manhattam-tervben, azaz a második világháború alatti titkos atombomba-programban. Ő vezette a híres Wu-kísérletet, amely megcáfolta a „paritás megmaradásának” törvényét. Ezért két férfi tudós Nobel-díjat kapott, ő nem…

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