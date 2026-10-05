október 5. Aurél napja Ma: 25°C Holnap: 25°C ☁️
október 5. Aurél napja Ma: 25°C Holnap: 25°C ☁️
Hol van anyajegyed? A régi hiedelmek szerint ezt árulja el rólad
Pexels

Címlap / Életmód / Hol van anyajegyed? A régi hiedelmek...

Hol van anyajegyed? A régi hiedelmek szerint ezt árulja el rólad

Váradi Petra
Írta 2026.10.05.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Az anyajegyek elhelyezkedését évszázadok óta próbálják megfejteni jósok, tenyérjósok és népi bölcsek, és bár a tudomány ezt sosem igazolta, a hagyomány makacsul él tovább: mintha a sors üzenne valamit onnan, ahol a jegy megjelent rajtad.

Ha most végigfutsz magadon, biztosan találsz néhányat, amire eddig sosem gondoltál igazán. Nézd meg, mit üzenhetnek neked a régi hiedelmek szerint.

A legerősebb csillagjegy párosok, akik tökéletes házastársak lesznek

Ha a nyakadon van

A nyakon lévő anyajegyet a hagyomány szerint azok viselik, akiknek különösen erős a kommunikációs érzékük. Úgy tartják, ez a jel egyfajta védelmet ad a hazugságokkal szemben: te sokkal hamarabb érzed meg, ha valaki nem mondja igazat, és a szavaid is nagyobb súllyal esnek latba másoknál. Sokan úgy vélik, ez a jegy egy csendes őrzőt jelent, aki megvéd attól, hogy mások félrevezessenek.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

5 kozmetikum, amire kár a pénzt költeni

Ezeket olvassák most

„A nőnek ez a luxus nem adatik meg” – ezért utálja a feleség, amikor a férje a kanapén tesped

„A nőnek ez a luxus nem adatik meg” – ezért utálja a feleség, amikor a férje a kanapén tesped

4 csillagjegy, aki mindenkiről gondoskodik, csak saját magáról nem

4 csillagjegy, aki mindenkiről gondoskodik, csak saját magáról nem

A névszámod alapján ilyen az ideális partnered

A névszámod alapján ilyen az ideális partnered

Ezeket a csillagjegyeket a legnehezebb elengedni – Te köztük vagy?

Ezeket a csillagjegyeket a legnehezebb elengedni – Te köztük vagy?

Melyik ujjadon viseled a gyűrűt? Ezt árulja el a személyiségedről

Melyik ujjadon viseled a gyűrűt? Ezt árulja el a személyiségedről

Ennek a 4 csillagjegynek ősszel előáll a titkos imádója

Ennek a 4 csillagjegynek ősszel előáll a titkos imádója

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.