Hol van anyajegyed? A régi hiedelmek szerint ezt árulja el rólad

Az anyajegyek elhelyezkedését évszázadok óta próbálják megfejteni jósok, tenyérjósok és népi bölcsek, és bár a tudomány ezt sosem igazolta, a hagyomány makacsul él tovább: mintha a sors üzenne valamit onnan, ahol a jegy megjelent rajtad.
Ha most végigfutsz magadon, biztosan találsz néhányat, amire eddig sosem gondoltál igazán. Nézd meg, mit üzenhetnek neked a régi hiedelmek szerint.
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Ha a nyakadon van
A nyakon lévő anyajegyet a hagyomány szerint azok viselik, akiknek különösen erős a kommunikációs érzékük. Úgy tartják, ez a jel egyfajta védelmet ad a hazugságokkal szemben: te sokkal hamarabb érzed meg, ha valaki nem mondja igazat, és a szavaid is nagyobb súllyal esnek latba másoknál. Sokan úgy vélik, ez a jegy egy csendes őrzőt jelent, aki megvéd attól, hogy mások félrevezessenek.