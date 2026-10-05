Hol van anyajegyed? A régi hiedelmek szerint ezt árulja el rólad

Az anyajegyek elhelyezkedését évszázadok óta próbálják megfejteni jósok, tenyérjósok és népi bölcsek, és bár a tudomány ezt sosem igazolta, a hagyomány makacsul él tovább: mintha a sors üzenne valamit onnan, ahol a jegy megjelent rajtad.

Ha most végigfutsz magadon, biztosan találsz néhányat, amire eddig sosem gondoltál igazán. Nézd meg, mit üzenhetnek neked a régi hiedelmek szerint.

A legerősebb csillagjegy párosok, akik tökéletes házastársak lesznek A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ha a nyakadon van

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

A nyakon lévő anyajegyet a hagyomány szerint azok viselik, akiknek különösen erős a kommunikációs érzékük. Úgy tartják, ez a jel egyfajta védelmet ad a hazugságokkal szemben: te sokkal hamarabb érzed meg, ha valaki nem mondja igazat, és a szavaid is nagyobb súllyal esnek latba másoknál. Sokan úgy vélik, ez a jegy egy csendes őrzőt jelent, aki megvéd attól, hogy mások félrevezessenek.

✨

Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.