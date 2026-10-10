Nem a szakítás tört össze, hanem amikor a saját anyám is neki adott igazat

Három éve nem beszélek őszintén anyámmal arról, ami igazán fáj, és ő még mindig nem érti, miért. Pedig szerintem elég egyértelmű voltam akkor, azon a délutánon, amikor felálltam a székből, otthagytam a félig kanalazott húslevesemet, és becsuktam magam mögött a bejárati ajtót úgy, hogy közben egész testemben remegtem.
Egy kapcsolat, amelyben mindig én voltam a hibás
Bencével négy évig voltunk együtt. Nem volt gonosz ember, ezt fontos leszögeznem, mert az emberek szeretik, ha egyértelműen felosztjuk a világot áldozatra és bántalmazóra. Ő inkább olyan volt, aki mindig talált magyarázatot arra, miért én vagyok a hisztérikus, miért én vagyok a túlérzékeny, miért az én hibám, hogy elfelejtette a születésnapomat, vagy hogy három napig nem válaszolt egy üzenetre. Én pedig, mint egy jó tanuló, mindig megtanultam a magyarázatot, és elhittem.
A szakítás nem volt drámai. Egy péntek este történt, a nappaliban. Ő nem üvöltött, nem kért bocsánatot, csak megvonta a vállát, és annyit mondott: szerinted majd találsz jobbat? Ez a mondat aztán hetekig nem ment ki a fejemből. Azt hittem, ez lesz a mélypont. Aztán jött a húsvét…
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