3 csillagjegy, aki sosem mer kedvesnek lenni

Ez a 3 csillagjegy nehezen mutatja ki a kedvességét, még akkor is, ha valójában érzékeny és törődő személyiség.

Vannak emberek, akik valójában érzékenyek és törődőek, mégis nehezen mutatják ki a kedvességüket mások előtt. Félnek attól, hogy sebezhetőnek tűnnek, visszautasítják őket, vagy egyszerűen félreértik a szándékaikat. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen hajlamos arra, hogy elrejtse a valódi érzéseit, és inkább távolságtartónak mutatkozzon, mintsem kimutassa a szeretetét.

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Bak

A Bak számára különösen fontos, hogy mások komolyan vegyék, ezért sokszor tudatosan visszafogja az érzelmeit. Nem szeret túlzottan közvetlennek vagy érzelgősnek tűnni, mert attól tart, hogy ezzel elveszítheti a tekintélyét. Bár a háttérben gyakran nagyon is figyelmes és gondoskodó, nehezen engedi meg magának a gyengédséget, különösen olyan emberek társaságában, akiket még nem ismer igazán. Inkább tettekkel fejezi ki a törődését, és ritkán mondja ki nyíltan, mennyire fontos neki valaki. Emiatt időnként ridegnek vagy közömbösnek tűnhet, pedig valójában csak nehezen találja a módját annak, hogyan mutassa ki az érzéseit.

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