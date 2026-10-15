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Négyféle „részeg típus” létezik, te melyikbe tartozol?
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Négyféle „részeg típus” létezik, te melyikbe tartozol?

Farkas Margaréta
Írta 2026.10.15.
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Mindenkinek van egy barátja, aki két pohár után hirtelen a társaság középpontjává válik, és van, aki ugyanennyi ital után inkább elcsendesedik a sarokban.

Ez nem véletlen, a köztudatban régóta tartja magát az az elképzelés, hogy néhány jellegzetes „részeg típus” létezik, és a legtöbben elég könnyen felismerik magukat vagy a barátaikat valamelyikben. Nézzük végig a négy leggyakrabban emlegetett típust.

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A vicces típus

Ez az, aki alig várja, hogy elmesélje a legújabb viccét, vagy hogy megismételje ugyanazt a poént ötödszörre is, mert számára minden sokkal viccesebbnek tűnik néhány pohár után. A vicces típus jellemzően amúgy is társaságkedvelő, csak a gátlásai oldódnak fel annyira, hogy azt is elsüti, amit józanul inkább magában tartana.

Ez a típus általában a társaság kedvence egy buli alatt, még akkor is, ha másnap ő maga sem emlékszik pontosan, min nevetett annyira. Gyakran ő az, aki elkezd táncolni a konyhában, vagy aki mindenkit rábeszél egy spontán társasjátékra éjfél után. A hangulata ragályos, a körülötte lévők is könnyebben oldódnak fel, ha ő van a társaságban.

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