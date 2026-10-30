Tényleg az influenszereket utáljuk, vagy csak nem bírjuk elviselni a sikeres nőket?

Véleménycikk: Schuszter Borka
Ha viszont egy férfi a garázsában drónokat épít, veterán számítógépeket szerel össze, vagy órákon keresztül magyarázza egy videóban, hogyan működik egy motor, azt hajlamosak vagyunk lelkesedésnek, szakértelemnek, sőt értékteremtésnek nevezni.
Persze nem mindenki gondolja így, és nem minden férfihobbit fogadunk kitörő lelkesedéssel. Mégis úgy érzem, van egy feltűnő kettős mérce abban, hogy mely tevékenységeket tartjuk komolynak, és melyeket söpörjük le az asztalról azzal, hogy nőies hóbortok.
A férfi érdeklődése gyakran valami nagyobb dolog részeként jelenik meg
Technológia, mérnöki gondolkodás, barkácsolás, teljesítmény, innováció. A nőé ezzel szemben könnyen marad a felszínen: hiúság, fecsegés, külsőségek. Mintha a körömépítés mögött nem lenne technikai tudás, precizitás, kreativitás és rengeteg gyakorlás, miközben egy drón megépítése automatikusan valami magasztosabb célt szolgálna.
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