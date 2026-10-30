Tényleg az influenszereket utáljuk, vagy csak nem bírjuk elviselni a sikeres nőket?

Van egy visszatérő jelenség az interneten: ha egy nő arról beszél, hogyan készít tökéletes manikűrt, sminkel, öltözködik, főz vagy rendezi be a lakását, hamar megjelenik valaki, aki megkérdőjelezi, miért kell ezt egyáltalán megosztani. De vajon tényleg az influenszerekkel van bajunk, vagy inkább azzal, hogy sikeres nők?

Véleménycikk: Schuszter Borka

Ha viszont egy férfi a garázsában drónokat épít, veterán számítógépeket szerel össze, vagy órákon keresztül magyarázza egy videóban, hogyan működik egy motor, azt hajlamosak vagyunk lelkesedésnek, szakértelemnek, sőt értékteremtésnek nevezni.

A legerősebb csillagjegy párosok, akik tökéletes házastársak lesznek A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Persze nem mindenki gondolja így, és nem minden férfihobbit fogadunk kitörő lelkesedéssel. Mégis úgy érzem, van egy feltűnő kettős mérce abban, hogy mely tevékenységeket tartjuk komolynak, és melyeket söpörjük le az asztalról azzal, hogy nőies hóbortok.

A férfi érdeklődése gyakran valami nagyobb dolog részeként jelenik meg

Technológia, mérnöki gondolkodás, barkácsolás, teljesítmény, innováció. A nőé ezzel szemben könnyen marad a felszínen: hiúság, fecsegés, külsőségek. Mintha a körömépítés mögött nem lenne technikai tudás, precizitás, kreativitás és rengeteg gyakorlás, miközben egy drón megépítése automatikusan valami magasztosabb célt szolgálna. Olvass még a témában „A hírekben láttam meg a körözési fotóját” – Emberek, akik nem is sejtették, hogy bűnözőkkel találkoztak Ezt hozza 2026. október 25. a numerológia szerint: befejezés és lelki újjászületés 4 dolog, ami milleniálsként nekem természetes, de örülök, hogy a Gen Z-nek már nem az Ezt hozza 2026. október 20. a numerológia szerint: stabilitás és szilárd alapok

🌌

Kisokos Álomfejtés álmoskönyv A-tól Z-ig

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.