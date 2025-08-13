A legjobb mesék: 15 animációs film, amit felnőttként is látnod kell

A legjobb animációs filmek biztos befutók, ha bármely évszakban kellemes és otthonos kikapcsolódásra vágysz. Akár összegyűjtenéd a családot a kanapén egy laza estére, akár a legközelebbi barátnőiddel szeretnél könnyed, szívhez szóló filmet nézni, vagy egyszerűen csak egyedül akarsz kikapcsolódni finom falatokkal és italokkal, egy jó animációs filmmel nem lehet mellé nyúlni.

A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Szerencsénkre hosszú múltra tekintenek vissza az emlékezetes animációs filmek. Olyan stúdiók, mint a Walt Disney Studio Animation, a Pixar, a DreamWorks és még sokan mások szinte fáradhatatlanul dolgoztak közel egy évszázadon át azon, hogy varázslatot, izgalmat, meleget és nosztalgiát csempésszenek a filmjeikbe. Íme egy olyan válogatás, amit neked is látnod kell!

Az animációs filmekben a készítők kockázatot vállalhatnak, és eljuthatnak oda is, ahová élőszereplős karakterek nem, pl. epikus, világokon túli történetszálakkal, lélegzetelállító, élénk, színes díszletekkel, és Hollywood elit hangjaival, amelyek életre keltik kedvenc karaktereinket.

Legyen szó a Hófehérkéről és a hét törpéről 1937-ből, a legutóbbi élőszereplős Pinokkió-feldolgozásról, vagy a listánkon szereplő legújabb filmről, A Super Mario Bros: A film-ről, nagyra értékeljük a folyamatosan fejlődő modern technológiát, amely lehetővé teszi, hogy a képzeletünk szárnyaljon.

Szóval a végtelen választék mellett, melyek a legjobb animációs filmek, amiket érdemes megnézni? Valójában nem tudsz hibázni olyan klasszikusokkal, mint az 1951-es Alice Csodaországban vagy a Szépség és a Szörnyeteg. Ha inkább a korszerű, éles animációs technológiát kedveled, akkor is érdemes tovább olvasnod, hiszen mondanunk sem kell, hogy mindenki találhat kedvére valót.

Tehát ha a legjobb animációs filmek listáját keresed, az alábbiakban összegyűjtöttük a 15 kedvencünket.

1. Rosszfiúk 2 (2025)

Mindenki kedvenc bűnözői visszatértek, és ezúttal társaságot kaptak. Az állatbűnözőkből álló, őrült csapat tagjai keményen próbálkoznak, hogy jók legyenek, de ehelyett egy nagy tétekkel teli, világkörüli rablásba keverednek, amelyet egy új, lányokból álló bűnözői csapat tervez.