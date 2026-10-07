A megfázás korai jele, amit mindenki figyelmen kívül hagy

Ez az egyik első árulkodó jel, amit a szervezetünk küld, jóval azelőtt, hogy a klasszikus megfázásos tünetek beütnének.

Még nem folyik az orrod, nem tüsszögsz, és a hőmérőn sem látszik semmi gyanús, mégis van egy pillanat, amikor a torkod hátsó részén egy apró, száraz karcolást érzel. A legtöbben ilyenkor csak nyelünk egyet, megisszuk a kávét, és megyünk tovább a napunkban.

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A légúti vírusfertőzések kutatói régóta foglalkoznak azzal, hogy a tünetek milyen sorrendben jelennek meg, és a torok enyhe kaparása gyakran a legkorábbi jelek között szerepel, a náthásak mintegy fele számol be arról, hogy ez volt az első tünete, még az orrdugulás vagy a köhögés előtt. A tünetek jellemzően a fertőzés után egy-három nappal jelentkeznek, hiszen a lappangási idő általában 12 és 72 óra közé esik.

Mi történik a szervezetben, amikor elkap minket egy vírus

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A megfázást okozó vírusok, leggyakrabban a rhinovírusok, elsőként az orr nyálkahártyáján telepednek meg, ez a kórokozó elsődleges belépési pontja. Innen, a nyákcsillós tisztulás segítségével jut el az orrgaratba, ahol a kísérletes fertőzések szerint gyakran a legnagyobb vírusmennyiség mutatható ki. A nyálkahártya sejtjei érzékelik a kórokozó jelenlétét, és azonnal riasztják az immunrendszert. Olvass még a témában A Mérleg-szezon inspirációi: kuckózós tónusok és esztétikus dekorációk a harmonikus őszi otthonért Nullától tízig: ennyire vagy kompatibilis a hónap szülötteivel, a Mérlegekkel 6 teljesen átlagos mondat, ami mélyen megérinti azt, aki magányosan nőtt fel – szakértők szerint Ezt hozza 2026. október 2. a numerológia szerint: rend és megbízhatóság

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