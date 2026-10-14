„A közöny az utolsó szeg a házasság koporsójában” – mikor tudtad, hogy a házasságodnak annyi?

A levél
Amikor veszekedés közben direkt leöntötte vörösborral a kedvenc díszpárnámat. Cinkos kis mosollyal nézett rám és azt várta, hogy felrobbanok, de nem adtam meg neki ezt az örömöt.
Higgadtan kivettem a fiókból a legkedvesebb – nekem írt – szerelmeslevelét és meggyújtottam. A lángok fölött nézve elégedetten konstatáltam, hogy a cinkos mosoly eltűnt az arcáról.
Később mindketten bocsánatot kértünk, de ez volt az a pillanat, ahonnan már nem tudtuk visszahozni a kapcsolatot.
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