„A közöny az utolsó szeg a házasság koporsójában” – mikor tudtad, hogy a házasságodnak annyi?

Elvált embereket kérdeztünk arról, mi volt az a pont, ahonnan nem volt visszaút. A történeteik meglepően felismerhetőek – és meglepően ritkán szólnak nagy jelenetekről.

A levél

Amikor veszekedés közben direkt leöntötte vörösborral a kedvenc díszpárnámat. Cinkos kis mosollyal nézett rám és azt várta, hogy felrobbanok, de nem adtam meg neki ezt az örömöt.

5 csillagjegy, akivel nem egyszerű a párkapcsolat A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Higgadtan kivettem a fiókból a legkedvesebb – nekem írt – szerelmeslevelét és meggyújtottam. A lángok fölött nézve elégedetten konstatáltam, hogy a cinkos mosoly eltűnt az arcáról.

Később mindketten bocsánatot kértünk, de ez volt az a pillanat, ahonnan már nem tudtuk visszahozni a kapcsolatot. Olvass még a témában „Szeretném, ha tudnád, hogy a férjemmel találkozgatsz” – 3 nő, aki utólag jött rá, hogy szerető státuszba került A horkolás miatt kezdtünk külön aludni, aztán észre sem vettük, hogy elidegenedtünk egymástól Ezért hiszek a második házasságom előtt is a szerelemben „Minél zaklatottabb vagyok, a férjem annál inkább semmibe vesz” – ez nem ritka dinamika, de mi az oka?

Glugg-glugg

Amikor kimentem a szobából, amikor láttam, hogy a vizespohara felé nyúl, mert már annyira idegesített a kortyolása hangja.

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