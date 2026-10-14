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„A közöny az utolsó szeg a házasság koporsójában” – mikor tudtad, hogy a házasságodnak annyi?
Unsplash

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„A közöny az utolsó szeg a házasság koporsójában” – mikor tudtad, hogy a házasságodnak annyi?

Szőke Angéla
Írta 2026.10.14.
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Elvált embereket kérdeztünk arról, mi volt az a pont, ahonnan nem volt visszaút. A történeteik meglepően felismerhetőek – és meglepően ritkán szólnak nagy jelenetekről.

A levél

Amikor veszekedés közben direkt leöntötte vörösborral a kedvenc díszpárnámat. Cinkos kis mosollyal nézett rám és azt várta, hogy felrobbanok, de nem adtam meg neki ezt az örömöt.

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Higgadtan kivettem a fiókból a legkedvesebb – nekem írt – szerelmeslevelét és meggyújtottam. A lángok fölött nézve elégedetten konstatáltam, hogy a cinkos mosoly eltűnt az arcáról.

Később mindketten bocsánatot kértünk, de ez volt az a pillanat, ahonnan már nem tudtuk visszahozni a kapcsolatot.

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Amikor kimentem a szobából, amikor láttam, hogy a vizespohara felé nyúl, mert már annyira idegesített a kortyolása hangja.

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