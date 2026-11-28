Sokan mesélnek arról, milyen felszabadító érzés felnőttként elengedni a gyerekkorból hozott karácsonyi kényszereket: a napokig tartó sütés-főzést, a függönymosással egybekötött nagytakarítást vagy épp a feszültséggel teli készülődést.

Nekem ebből a szempontból viszonylag könnyű dolgom volt, mert a szüleim sosem vitték túlzásba az ünnepi forgatagot. Gyerekkori emlékeimben a szenteste egy egészen egyszerű, mégis kerek történetként él: közös vacsora, ajándékbontás, aztán játék. Nem volt szükség különösebb forgatókönyvre, sem bármi extrára – megvolt a maga ritmusa az estének. Gyerekként pontosan azt kaptam, amire vágytam: családi együttlétet és ajándékokat.

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Hálás lehetek, mert a szüleimtől tulajdonképpen azt tanultam meg, hogy a karácsonynak nem kell teljesítménynek lennie. Nem attól lesz emlékezetes, hogy sokféle étel kerül az asztalra, hogy makulátlanul tiszta-e a lakás, vagy hogy sikerül-e mindenkit vendégül látni. Sőt, amennyire emlékszem, hozzánk nem igazán jöttek vendégek – rendszerint mi mentünk látogatóba.

Szenteste után kezdődött az igazi karácsonyi körút

A karácsonyhoz az is hozzátartozott, hogy december 24-e után útra keltünk, és sorra meglátogattuk a távolabbi rokonokat. Nagynénik, nagybácsik, nagyszülők, unokatestvérek következtek, egyik városból mentünk a másikba. Akkoriban ezt egyáltalán nem éreztem fárasztó kötelezettségnek, gyerekszemmel inkább egy véget nem érő kaland volt. Olvass még a témában A testtartásunk hatással van a hangulatunkra és a döntéseinkre – egy új kutatás szerint Válassz egy tarotlapot, és megtudhatod, mi tart vissza a továbblépéstől Mantrák decemberre: ez a neked szóló megerősítés a Nyilas szezonban Miért kell mindenből önfejlesztési projektet csinálnunk?

Mindenhol terített asztal, ismerős arcok és persze valamilyen apró ajándék várt bennünket. Jó volt találkozni az unokatestvérekkel, a távolabb élő nagyszülőkkel, izgalmas volt máshol is megcsodálni a karácsonyfát, és egy kicsit mindenhol részese lenni az ünnepnek.

Ma már egészen másképp telik ez az időszak. A régi, többnapos rokonjárás észrevétlenül elmaradt – és ha belegondolok, már tizenéves koromban elkezdett megváltozni ez a része az ünnepnek. Sokáig nem tépelődtem azon, hogyan és miért történhetett. Egyszerűen csak azt vettem észre, hogy egyre ritkábban találkozunk azokkal, akik régen természetes részei voltak a karácsonyunknak.

Amikor meghalt a nagybátyám, az egész családi dinamika megváltozott Az addig megszokott találkozások már nem alakultak ugyanúgy, később pedig a félárván marad unokatestvéreim messzire költöztek. A család lassan szétszóródott, és egyre kevesebb alkalom adódott arra, hogy mindannyian egy helyen legyünk. A nagymamám halála után pedig mintha az utolsó fontos kapcsolódási pont is megszűnt volna. Ő volt a család legidősebb tagja, az a személy, akit a rokonok rendszeresen látogattak, és akinek köszönhetően legalább időnként összefutottunk egymással. Amíg ő élt, volt egy természetes apropója a találkozásoknak. Nem kellett különösebb szervezés vagy indok: mentünk hozzá, és közben láttuk egymást is. Utána ezek az alkalmak elmaradtak, bár időnként ma is megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot egymással. Írunk egy rövid „Hogy vagytok?" üzenetet, megköszöntjük egymást születésnapon, érdeklődünk, kivel mi történik. De ezekből a levélváltásokból valamiért ritkán lesz valódi beszélgetés. Van olyan rokonom is, aki ugyan kivétel nélkül, mindig felköszönt, de amikor visszakérdezek, hogy vannak, egy rövid „jól, köszi, puszi" után véget is ér a társalgás. Tudom, hogy nincs közöttünk harag, és nincs is olyan ok, ami miatt ne kereshetnénk egymást. Mégis nyilvánvaló, hogy már nem vagyunk igazán részei a másik mindennapjainak – és ő szeretné is, ha ez így is maradna. Hát igen, a fizikai távolságnak is megvan a maga története, és biztos, hogy nem minden rokonomnak könnyű visszagondolni arra, miért került olyan messzire a születési helyétől. Ma már máshol keresem az ünnepi kapcsolódásokat Persze felnőttként már én is másképp gondolkodom a családi kapcsolatokról, és már nem érzem szükségét annak, hogy pusztán a rokoni kötelék miatt felkeressek valakit, akivel az év többi részében alig vagy egyáltalán nem találkozom. Sokkal fontosabbá váltak azok a kapcsolataim, amelyeket a hétköznapokban is ápolok: a barátságok, a közeli ismerősök, azok az emberek, akikkel valóban kíváncsiak vagyunk egymásra. Mégsem szeretném úgy beállítani, mintha egyáltalán nem hiányoznának a nagy családi karácsonyok, inkább arról van szó, hogy az élet közben átrendezte körülöttem a dolgokat. Meghatározó emberek hiányoznak már a családunkból, mások messzire költöztek, a régi találkozásoknak pedig nincs meg az a természetes helyszíne és alkalma, ami egykor összetartotta őket. Talán ezért is gondolok másképp a gyerekkori karácsonyokra, mint jó néhány évvel ezelőtt. Már nemcsak az ajándékok, a finom ételek vagy az unokatestvérekkel töltött délutánok jutnak eszembe, hanem az is, hogy mennyi minden kellett ahhoz, hogy ezek az alkalmak létrejöhessenek. A karácsonyokból néha hiányzik valami. Jó lenne időnként újra átélni azt a gyerekkori forgatagot, amikor természetes volt, hogy egyik házból a másikba megyünk, és mindenhol várnak bennünket. Közben azt is elfogadtam, hogy nem minden szép emlékből lesz továbbvihető hagyomány. Van, amit az adott emberekkel és az adott életszakaszban élhettünk át, soha máskor – de az egész éppen ettől olyan értékes.

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