Majdnem mindenkinek van egy olyan neve a telefonjában, amit görgetés közben kicsit gyorsabban átugrik. Nem haragszik rá igazán, de nem is hívja fel. Az asztrológia szerint minden jegynek megvan a maga tipikus „megrekedt” kapcsolata – és megvan az a pont is, ahol a legkönnyebben megmozdulhat.

Majdnem mindenki telefonjában van egy olyan név, amit görgetés közben kicsit gyorsabban átugrik. Nem haragszik rá igazán, de nem is hívja fel. Az asztrológia szerint minden jegynek megvan a maga tipikus „megrekedt” kapcsolata – és megvan az a pont is, ahol a legkönnyebben megmozdulhat.

Te vagy az, aki elvi alapon sértődik meg, és aztán elvi alapon tartja is a távolságot. A testvéreddel nem történt semmi drámai, csak egyszer csúnyán elbeszéltetek egymás mellett egy közös családi ügyben, és azóta udvariasak vagytok. A közös nevetés hozhatja vissza, nem a tisztázás: egy régi fotó, egy bennfentes poén, amire csak ti ketten emlékeztek. Neked ennyi elég is, mert az agyad gyorsabban megbocsát, mint a büszkeséged.

Halak: az a barátnőd, akitől szó nélkül eltávolodtál Nem veszekedtetek. Egyszerűen egyre később válaszoltál, aztán már kínos volt magyarázkodni. Benned él egy jól karbantartott bűntudat, és pont ez tart vissza az első üzenettől. Ha végre megírod neki, hogy eszedbe jutott, meg fogsz lepődni, milyen kevés sértődés volt a másik oldalon. Neked a bocsánatkérés nélküli újrakezdés a legnehezebb műfaj, pedig legtöbbször pontosan az működik. Kos: a volt kollégád, akivel rosszul váltatok el Nyíltan megmondtad a véleményed egy megbeszélésen, ő másként emlékszik a mondatra, te meg azóta is úgy érzed, igazad volt. Valószínűleg tényleg igazad volt – csak ez nem segít. Ha összefuttok egy szakmai eseményen vagy egy kávézó pultjánál, az első két mondatod dönt el mindent. Egy rövid, magyarázkodás nélküli üdvözlés nálad többet ér bármilyen hosszú levélnél.

Bika: az anyukád vagy az anyósod, aki beleszólt valamibe Egy lakásfelújítás, egy gyereknevelési kérdés, egy „én ezt nem így csinálnám” – és te azóta is méred, mit mondasz el neki. A Bika nem robban, hanem lassan bezárja az ajtót, és utána nagyon nehezen nyitja ki. Itt a feloldás meglepően praktikus: adj neki egy konkrét feladatot, amiben jó. A közös főzés vagy kertészkedés nálatok jobban helyretesz dolgokat, mint egy négyszemközti beszélgetés a konyhaasztalnál. Mérleg: a párod, akivel udvariasan éltek egymás mellett Nálad nem a veszekedés a probléma, hanem annak a hiánya. Hónapok óta elsimítasz mindent, hogy béke legyen, és közben felgyűlt egy halom ki nem mondott mondat. A fordulat akkor jön, amikor először mondod azt, hogy „ez engem zavar”, és nem teszel utána mentegetőző félmondatot. A kimondott igény nálad nem bontja le a kapcsolatot, hanem végre látható helyre teszi.

Ikrek: a régi legjobb barátod, akivel más tempóra váltottatok Ő családot alapított vagy elköltözött, te mindig mással vagy elfoglalva, és már csak születésnapokon írtok egymásnak. Neked könnyű új embereket megismerni, ezért hajlamos vagy hagyni a régieket. Egy rendszeres, kis dolog – havonta egy telefon séta közben – többet old meg, mint egy nagy, megtervezett találkozó, amit aztán háromszor halasztotok el. Rák: az apukád vagy egy idősebb rokonod, akitől nem kaptál elismerést Te mindenre emlékszel, beleértve azt a mondatot is, amit tizenévesen hallottál tőle. Ő valószínűleg nem emlékszik rá. A rendeződés nem attól jön, hogy ezt felhozod, hanem attól, hogy elkezdesz vele a jelenről beszélni: mit csinált a héten, mi fáj neki, mitől tart. A szerepcsere – hogy mostantól inkább te kérdezel – nálad hihetetlenül sokat lazít.

Oroszlán: a barátod, aki nem úgy állt melletted, ahogy vártad Egy nehéz időszakban nem hívott, nem ajánlotta fel a segítségét, és te ezt hűtlenségként könyvelted el. Lehet, hogy egyszerűen nem merte zavarni. Neked az a lecke, hogy ne várd meg a másik első lépését, mert gyakran nem jön. Ha te hívod fel, a kapcsolat öt perc alatt visszatalál a régi hangnembe. Szűz: a gyereked vagy egy fiatalabb családtag, akit sokat kritizáltál Jó szándékból tetted, és általában igazad is volt a részletekben. Csak a mérleg billent el: több megjegyzés jutott neki, mint dicséret. Ha legközelebb lenyeled a javaslatot, és helyette azt mondod, hogy jól csinálta, érezhető lesz a változás a következő hetekben. A ki nem mondott kritika nálad a legnagyobb ajándék.

Nyilas: valaki, akitől hirtelen köszönés nélkül távolodtál el Te a konfliktus helyett inkább odébbállsz – munkahelyről, baráti körből, néha kapcsolatból is. Most viszont többször eszedbe jut egy konkrét ember, akinek tartozol egy magyarázattal. Elég lesz egy őszinte mondat arról, hogy akkor nem tudtad, hogyan mondd el. Bak: egy régi üzlettársad vagy közös munkát végző ismerősöd Valami nem úgy sült el, ahogy megbeszéltétek, és te szakmai kérdésből személyes ügyet csináltál. Vagy fordítva. A feloldás nálad akkor jön el, amikor rájössz, hogy nem kell újra együtt dolgoznotok ahhoz, hogy rendben legyetek. A lezárás és a barátság két külön dolog.