„Boldog asszony, boldog élet” – rossz tanácsok és hamis frázisok a házasságról, amiket ideje elfelejtenünk

Vannak házassággal kapcsolatos „bölcsességek", amelyeket generációk adnak tovább, pedig inkább ártanak, mint használnak. Mutatjuk, mely tévhiteket lenne ideje végre elengedni.

Az alábbi „bölcsességek” – azaz inkább hiedelmek – inkább ártanak a házasságnak, mint használnak.

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A párom teljessé tesz

Miért, előtte mi voltál, egy fél-ember…? A házastársunk – ideális esetben – jobbá teszi az életünket és fokozza boldogságérzetünket, de mindenki teljes ember a partnere nélkül is.

A házasság fifty-fifty

Nem, nem az. A házasság egy rugalmas rendszer, amiben a párok a legritkább esetben adnak ugyanannyit. Ha az egyik fél beteg, szorong, gyászol, kiégett vagy nehézségei vannak, akkor lehet, hogy csak 20 százalékot ad, a másik pedig kénytelen nyolcvanat. Olvass még a témában „Leírtam, mire vágyom és a nők szétszedtek a kommentekben” – Férfiak, mivel vívtátok ki a hölgyek haragját? „Légy negatív, pofázz vissza és ne csinálj gyereket” – 10 tanács, ami javítja az életminőséged, de úgyse fogadod meg Ha ebben a hónapban született, hetek alatt elfelejt – ha viszont ebben, még évek múlva is titokban téged keres a tömegben Nullától tízig: ennyire vagy kompatibilis az Oroszlánokkal

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A dolog akkor működik, ha mindkét fél ugyanannyira elkötelezett. Valamikor az arány lehet 90/10, máskor 60/40, a lényeg, hogy jó esetben hosszú távon kiegyenlítődik.

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