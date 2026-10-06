„Boldog asszony, boldog élet” – rossz tanácsok és hamis frázisok a házasságról, amiket ideje elfelejtenünk

Az alábbi „bölcsességek” – azaz inkább hiedelmek – inkább ártanak a házasságnak, mint használnak.
A párom teljessé tesz
Miért, előtte mi voltál, egy fél-ember…? A házastársunk – ideális esetben – jobbá teszi az életünket és fokozza boldogságérzetünket, de mindenki teljes ember a partnere nélkül is.
A házasság fifty-fifty
Nem, nem az. A házasság egy rugalmas rendszer, amiben a párok a legritkább esetben adnak ugyanannyit. Ha az egyik fél beteg, szorong, gyászol, kiégett vagy nehézségei vannak, akkor lehet, hogy csak 20 százalékot ad, a másik pedig kénytelen nyolcvanat.
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A dolog akkor működik, ha mindkét fél ugyanannyira elkötelezett. Valamikor az arány lehet 90/10, máskor 60/40, a lényeg, hogy jó esetben hosszú távon kiegyenlítődik.
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