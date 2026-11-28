Hiába tekered maximumra a fűtést, mégis hideg van otthon? Mutatjuk, mit érdemes ellenőrizned a radiátoron, az ablakokon és a fűtési rendszeren.

Hiába tekered maximumra a radiátort, a lakás mégsem melegszik fel úgy, ahogyan szeretnéd? A probléma hátterében nem feltétlenül a fűtési rendszer meghibásodása áll: néhány apró beállítási hiba, a radiátor állapota vagy akár a lakás hőszigetelése is okozhatja, hogy nem érezni a meleget. Mutatunk öt dolgot, amit érdemes ellenőrizned, mielőtt szerelőt hívnál!

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1. Ellenőrizd, hogy megfelelően működik-e a termosztát

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a radiátor termosztatikus szelepe nem működik megfelelően. Attól, hogy a szabályozógombot a legmagasabb fokozatra állítod, még nem biztos, hogy a fűtőtest valóban megfelelő mennyiségű meleg vizet kap.

Előfordulhat, hogy a szelep belső tűje beragadt, ezért nem tudja szabályozni a víz áramlását. Ez különösen akkor gyanús, ha a radiátor egyáltalán nem melegszik fel, vagy csak egy kis része langyosodik át. Olvass még a témában Szép és praktikus: Ez az 5 tároló megoldás a legnépszerűbb a 2026-os trendek szerint Te is bedugva hagyod a kenyérpirítót? A legtöbben nem tudják, mit kockáztatnak ezzel Tejet a kertbe? 5 meglepő, de zseniális felhasználási mód, amit a növényeid imádni fognak 4 dolog, amire azért költök pénzt, hogy spóroljak

Érdemes megnézni azt is, hogy a termosztátot nem takarja-e függöny, bútor vagy más tárgy. Ha a szabályozófej körül megreked a meleg levegő, a készülék úgy érzékelheti, hogy a szoba már elérte a kívánt hőmérsékletet, ezért visszafogja a fűtést.

2. Nézd meg, nem levegős-e a radiátor Ha a radiátor felső része hideg, miközben az alsó része valamennyire átmelegszik, levegő szorulhatott a fűtőtestbe. A rendszerben összegyűlt levegő akadályozza a meleg víz megfelelő keringését, így a radiátor nem tudja leadni a teljes hőmennyiséget. Ilyenkor segíthet a radiátor légtelenítése. Ehhez általában egy légtelenítőkulcsra és egy kisebb edényre vagy rongyra van szükség. A művelet során óvatosan meg kell nyitni a légtelenítőszelepet, és megvárni, amíg a levegő távozik, majd egyenletes vízsugár jelenik meg. Fontos azonban, hogy társasházi központi fűtésnél nem minden esetben érdemes önállóan légteleníteni. Egyes rendszereknél a beavatkozás a teljes fűtési hálózat nyomását is befolyásolhatja, ezért először érdemes a közös képviselőnél vagy a karbantartónál érdeklődni. 3. Ne legyen semmi a radiátor előtt Lehet, hogy a radiátor megfelelően működik, mégsem jut elegendő meleg a helyiségbe. Ennek egyik egyszerű oka, hogy valami akadályozza a hőleadást. A vastag függöny, a radiátor elé tolt kanapé, a szekrény vagy akár a rászárított ruhák is visszafoghatják a meleg levegő áramlását. A radiátor ugyanis nemcsak közvetlenül sugározza a hőt, hanem a körülötte felmelegedő levegő mozgásával is hozzájárul a szoba hőmérsékletének emelkedéséhez. 4. Vizsgáld meg az ablakokat és az ajtókat Hiába működik megfelelően a fűtés, ha közben folyamatosan elszökik a meleg. A rosszul záródó ablakok, az elöregedett tömítések és az ajtók alatti rések jelentős hőveszteséget okozhatnak. Érdemes ellenőrizni, hogy érezhető-e hideg légmozgás az ablakkeretek vagy a bejárati ajtó környékén. Ha igen, lehet, hogy már egy tömítéscsere vagy az ablakok megfelelő beállítása is sokat javít a komfortérzeten. A falak és a födémek hőszigetelése szintén fontos tényező. Egy rosszul szigetelt lakásban a radiátor folyamatos működése mellett is nehéz kellemes hőmérsékletet fenntartani, különösen a külső falak és az ablakok közelében. Ne csak a fűtőtestet vizsgáld, hanem azt is, mennyire tartja meg a lakás a meleget! Ha a probléma több helyiségben is jelentkezik, érdemes a nyílászárók és a szigetelés állapotát is felméretni. 5. Lehet, hogy nem a radiátorral, hanem a fűtési rendszerrel van gond Ha a radiátor csak langyos, vagy egyáltalán nem melegszik fel, miközben a termosztátot maximumra állítottad, a probléma akár a teljes fűtési rendszerben is keresendő. Központi fűtéses társasházakban előfordulhat, hogy a rendszer nem megfelelően van beszabályozva, a keringetés nem elegendő, vagy a fűtési hálózat valamelyik pontján műszaki probléma alakult ki. Az is lehetséges, hogy a fűtőtestben lerakódott szennyeződések akadályozzák a víz áramlását. Érdemes megkérdezni a szomszédokat, náluk megfelelően melegszik-e a radiátor. Ha több lakásban is hasonló a helyzet, valószínűbb, hogy nem egyedi radiátorhiba, hanem központi fűtési probléma áll a háttérben. Ilyenkor a közös képviselőnek vagy az épület karbantartásáért felelős szakembernek kell jelezni a problémát. Ha csak a te lakásodban tapasztalható a rendellenesség, akkor is érdemes szakember segítségét kérni, különösen akkor, ha a radiátor tisztítása vagy a szelep ellenőrzése már nem oldja meg a gondot. Mikor érdemes szakembert hívni? Ha a radiátor maximumra állítva is hideg marad, szokatlanul zajos, csak részben melegszik fel, vagy a légtelenítés után sem javul a helyzet, ne próbálkozz találomra a fűtési rendszer beállításaival. A probléma pontos okát sokszor csak szakember tudja megállapítani. A tartósan hideg lakás nem feltétlenül jelenti azt, hogy magasabbra kell tekerned a fűtést. Érdemes először kideríteni, mi akadályozza a megfelelő hőleadást, hiszen egy kisebb hiba kijavításával is sokkal kellemesebbé válhat az otthonod.

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