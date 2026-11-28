Te is úgy érzed néha, mintha a párod a gyereked lenne? Egy nő őszintén meséli el, hogyan csúszott át a feleség szerepéből egy felnőtt férfi menedzselésébe.

Kérlek vidd le a szemetet. Légyszi hívd fel a villanyszerelőt. Kértél időpontot az autószervízbe? Abból lett elegem, hogy ezekért a dolgokért mindig minimum háromszor kellett szólnom, de volt, hogy még többször.

Elsőre sosem tett meg semmit, az egyik fülén bement, a másikon kijött. Kértem valamit, ő azt mormolta „ühüm”, de láttam, hogy közben rám sem figyel.

Már az idegesített, hogy ezekért szólnom kellett, mert észrevehette volna magától is, hogy tele a kuka vagy téli gumi kell a kocsira, de hogy még számtalanszor noszogatnom kellett, végül betette a kaput. Mert egy gyereknél legalább annyi mentség van, hogy még kicsi, de egy férfit könyörgöm, ne kelljen már állandóan menedzselni… Olvass még a témában „Tombol, ha kikap a videójátékban” – 20 dolog, amit egy felnőtt férfinak már nem lenne szabad Nullától tízig: ennyire vagy kompatibilis a hónap szülötteivel, a Nyilasokkal „Szexuális étvágy, pénz és hűtlenség” – ez a 6 leggyakoribb válóok a terapeuták szerint „Haza kellett vinnem a blokkot a közértből, hogy ő átnézhesse” – Ennyire sokoldalú a pénzügyi abúzus a párkapcsolatban

A hangulat Az ő hangulatát ugyanúgy kellett kezelnem, mint a gyerekeinkét. Ha morózus volt, fel kellett vidítani. Ha jó kedve volt, nem hozhattam fel semmi negatív dolgot, még akkor sem, ha az nem tűrt halasztást. Puhítanom kellett az igazságot, hogy ne sértődjön meg. Ha rosszkedvűen jött haza, kényeztetnem kellett még akkor is, ha nekem még rosszabb napom volt. Aztán észbe kaptam, hogy ez nem az én dolgom, egy felnőtt férfi tudja kezelni az érzelmeit és én a felesége vagyok, nem az emocionális bébiszittere. Anyagi felelősségvállalás Én spóroltam és a boltban mindig osztottam-szoroztam, hogy kijöjjünk a hónap végére, ő pedig csak úgy rendelt magának egy méregdrága airsoft fegyvert. És amikor kiakadtam, én voltam a házsártos feleség aki nem engedi, hogy ő szórakozzon egy kicsit. Az, hogy én ugyanúgy dolgozom és még a háztartást is viszem, bármiféle „szórakozás" nélkül, az nem érdekelte. Semmi nem öli meg jobban a libidót, mint amikor nekem kell felelnem az anyagi helyzetünkért egy felnőtt férfi helyett, aki úgy viselkedik, mint egy követelődző ötéves.

Az álsegítség Nem értette meg, hogy én azzal nem vagyok kisegítve, hogy ő azt mondja: „Csak mondd meg, mit segítsek és megcsinálom." Ezzel én lettem a főnök, ő pedig a beosztott, akinek ki kellett adni a melót és ellenőrizni a munkáját. Csak annyit tudtam neki mondani erre, hogy nézz körbe, lásd meg, mit kell megcsinálni és csináld meg! Minden egyes ilyen alkalommal egy lépéssel eltávolodtam a feleség-léttől és közelebb kerültem az anyaszerephez, de még ő volt felháborodva, hogy már nem vonzódom hozzá. Pezsgőpukkanás és konfettizápor Elvárta, hogy a minimumot is ünnepeljem. Dicséretet várt azért, hogy vigyázott a gyerekekre egy délutánt. Nahát, gratulálok, hogy elvoltál a saját kölykeiddel, amíg én orvosnál voltam. Elmosogatott, de nem a családi vacsora után, hanem amikor egyetlen tányér és két pohár volt a mosogatóban. Ezért is tapsvihart várt és amikor elmaradt, én voltam a hárpia, akinek ő bármit is csinál, „sosem jó semmi." Mégis, mit várt, hogy megpaskolom a fejét, hogy „nagyon ügyes voltál, drágám, elmosogattál wow?" Miért kell különdíjat adnom azért, mert nagyritkán részt vesz kicsit a családi életben?