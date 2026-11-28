Ünnepi manikűrre vágysz? Mutatunk 10 téli körömötletet 2026-ra: bordó bársonykörmök, jeges króm, arany díszítések és karácsonyi minták is inspirálnak.

A 2026-os téli manikűrtrendekben a klasszikus karácsonyi színek és motívumok mellett a különleges felületek, a mágneses csillogás és az apró, elegáns díszítések is főszerepet kapnak. Idén a bársonyos hatású körmök, a kockás minták, a jeges króm és a mély bordó árnyalatok különösen népszerűek. Az alábbi 10 manikűrötlet között találsz visszafogott, elegáns és igazán ünnepi változatokat is, amelyekkel már az adventi időszakban hangolódhatsz a karácsonyra.

A mély bordó és a mágneses fény találkozása az egyik legszebb téli manikűr, különösen akkor, ha szereted az elegáns, mégis látványos megoldásokat. A velvet nails, vagyis bársonyos hatású körmök különleges fényjátéka attól függően változik, hogyan éri őket a fény. A rubinvörös, a szilvás bordó és a borvörös árnyalatok egyaránt gyönyörűek, ráadásul önmagukban is elég karakteresek ahhoz, hogy ne legyen szükség további díszítésre. Mandula formájú körmökön különösen kifinomult hatást keltenek.

2. Piros króm hópelyhekkel Ha számodra a karácsony elképzelhetetlen piros körmök nélkül, idén próbáld ki a klasszikus árnyalatot egy kis modern csavarral! A piros krómmanikűr tükörfényű felülete már önmagában is ünnepi, néhány apró fehér hópehely pedig még különlegesebbé teszi. Nem szükséges minden körmöt mintával díszíteni: két hangsúlyosabb hópelyhes köröm bőven elegendő ahhoz, hogy látványos legyen az összhatás. A rövid és a hosszabb körmökön egyaránt jól mutat. 3. Bordó kockás manikűr A skót kockás minták idén télen a körmökön is visszaköszönnek, és különösen jól illenek az ünnepi időszak hangulatához. A bordó, krémszínű és sötétzöld vonalakból kialakított minta olyan hatást kelt, mintha egy puha, téli gyapjúsál elevenedne meg a körmeiden. Érdemes csak néhány körmöt díszíteni vele, a többit pedig egyszínű bordóra vagy nude árnyalatra festeni. Így a manikűr izgalmas marad, mégsem válik túlzsúfolttá.

4. Jeges kék krómmanikűr A karácsonyi piros és zöld helyett választhatsz hidegebb, havas hangulatú színeket is. A jeges kék és az ezüstös króm kombinációja a téli reggelek zúzmarás, csillogó világát idézi, különösen, ha gyöngyházfényű fedőlakkal készül. Egy-egy apró fehér hópehely vagy ezüst csillag még ünnepibbé teheti az összhatást, de a teljesen krómfelületű változat is gyönyörű. Ez a manikűr azoknak is jó választás, akik a karácsonyi időszakon túl, januárban is szívesen viselnék a téli hangulatot a körmeiken. 5. Tejfehér körmök gyöngyházfénnyel A visszafogott manikűrök kedvelőinek a tejfehér, áttetsző árnyalatok jelenthetik az ideális választást. A milky white nails különlegessége, hogy természetes, tiszta hatást adnak, a finom gyöngyházfény pedig olyan ragyogást kölcsönöz nekik, mintha frissen hullott hó borítaná a körmöket. Apró gyöngyökkel vagy néhány ezüstös részlettel tovább fokozhatod az ünnepi hatást, de díszítés nélkül is elegáns marad. Rövid, lekerekített körmökön különösen szépen érvényesül.

6. Arany mikrofrancia manikűr A francia manikűr télen is remek választás, ha azonban egy kicsit ünnepibbé tennéd, a hagyományos fehér végeket cseréld vékony aranyvonalakra! Az arany mikrofrancia köröm egyszerre minimalista és elegáns, a metálfényű részletek pedig szépen visszaverik a fényt. Áttetsző rózsaszín, tejes nude vagy bézs alaplakkal is elkészíthető, így könnyen a saját stílusodhoz igazíthatod. Különösen jól mutat rövid, ovális vagy finoman szögletes körmökön, és akkor is ideális, ha nem szeretnél túl feltűnő karácsonyi díszítést.

7. Smaragdzöld bársonykörmök arany részletekkel A sötétzöld az ünnepi időszak egyik legszebb színe, mágneses, bársonyos felülettel pedig még különlegesebb hatást kelt. A smaragdzöld cat-eye manikűr mély, ragyogó árnyalata a karácsonyfa díszeit és az ünnepi dekorációk eleganciáját idézi. Ha szeretnéd egy kicsit feldobni, néhány apró aranycsillaggal, vékony fémes vonallal vagy egy-egy aranydísszel egészítheted ki. A zöld és az arany párosítása különösen szép, ha a többi körmöt egyszerű, egyszínű felülettel hagyod. 8. Masnis körmök nude alapon A masnimotívumok a romantikus, nőies manikűrök kedvelőinek kínálnak izgalmas lehetőséget. Egy áttetsző rózsaszín vagy bézs alapra festett apró ezüst- vagy aranymasni finom ünnepi hangulatot teremt anélkül, hogy túl sok díszítést igényelne. Választhatsz kézzel festett mintát, apró körömmatricát vagy akár térbeli, zseléből kialakított masnidíszt is. Különösen jól mutat, ha csak egy-két körmön jelenik meg a motívum, a többi pedig egységes, fényes nude felületet kap.

9. Kötött pulóver mintájú körmök A téli időszak egyik legcukibb manikűrje a kötött pulóverek mintáját idézi, amelynek különlegessége a tapintható, domború felület. A pulóver mintás körmök esetében a körömre vékony zselés rétegből alakítanak ki fonott, bordázott vagy más kötött mintákra emlékeztető díszítést. A krémfehér, bézs, púderrózsaszín és bordó árnyalatok különösen jól illenek ehhez a technikához, a matt fedőlakk pedig még inkább kiemeli a textúrát. Ha igazán téli hatást szeretnél, kombináld hófehér és csillámos körmökkel!