Melyik csillagjegy érzi magát a legjobban egyedül, és kinek nehéz a magány? Nézd meg a 12 csillagjegy rangsorát az önállóságuk szerint!

Vannak, akik kifejezetten élvezik, ha egyedül tölthetik az idejüket, önállóan hozzák meg a döntéseiket, és mások segítsége nélkül is könnyedén boldogulnak. Másoknak viszont sokat jelent a társaság, a támogatás és az érzelmi biztonság, ezért nehezebben viselik a magányt. Az asztrológia szerint a csillagjegyünk abban is szerepet játszhat, hogyan érezzük magunkat egyedül. Mutatjuk, kik a legönállóbbak, és kik azok, akiknek nagyobb szükségük van másokra.

4 csillagjegy, akit a nyári forróság szerelembe sodor

1. Bak

A Bak már gyerekkorában megtanulja, hogy a legtöbb dologért saját magának kell megküzdenie. Nem azért van egyedül, mert nincs kire számítania, hanem mert a felelősségvállalás és az önellátás a természetéhez tartozik. Ha egy projektet be kell fejezni, vagy egy döntést meg kell hozni, nem vár senkire.

2. Skorpió A Skorpió intenzíven éli meg a kapcsolatait, de a belső világa annyira gazdag, hogy a magány számára nem üresség, hanem feltöltődés. Szívesen vonul vissza, ha úgy érzi, hogy a körülötte lévő zaj elvonja a figyelmét attól, ami valóban fontos neki. 3. Vízöntő A Vízöntő gondolkodása annyira sajátos, hogy sokszor eleve nehezen találja meg azokat, akikkel tényleg egy hullámhosszon van. Ebből egyfajta független életvitel alakul ki nála, amit nem él meg hiányként, inkább szabadságként. 4. Szűz A Szűz szeret mindent a saját keze alatt tartani, legyen szó a lakás rendjéről vagy egy munkahelyi feladatról. Az egyedüllét számára azt jelenti, hogy nem kell alkalmazkodnia más tempójához, és végre pontosan úgy csinálhatja a dolgokat, ahogy jónak látja. 5. Kos A Kos türelmetlen típus, aki nem szeret várni másokra. Ha van egy ötlete, inkább egyedül vág bele, mint hogy hetekig egyeztessen róla. Ez a fajta döntésképesség teszi alkalmassá arra, hogy magabiztosan boldoguljon kísérő nélkül is. 6. Oroszlán Az Oroszlánról sokan azt hiszik, hogy folyamatosan közönségre van szüksége, pedig a valódi önbizalma éppen abban mutatkozik meg, hogy egyedül is helyt tud állni. Nem a mások elismerése tartja egyben, hanem a saját maga iránti bizalom. 7. Nyilas A Nyilas számára a szabadság az egyik legfontosabb érték, és ebbe beletartozik az is, hogy képes legyen útra kelni, dönteni, új helyzetekbe belevágni kísérő nélkül. Ha kell, egyetlen hátizsákkal is elindul olyan helyre, ahová mások csak baráti társasággal mernének. 8. Bika A Bika élvezi a jó társaságot, de ha egyedül marad, nem esik kétségbe. Megvannak a saját rituáléi, a kedvenc kávéja, a megszokott séta útvonala, ezek pedig olyan belső stabilitást adnak neki, amivel könnyen kitölti az egyedül töltött időt. 9. Halak A Halak érzékenysége miatt gyakran menekül a zajos társaságtól egy csendesebb, befelé forduló időszakba. Ilyenkor tud igazán feltöltődni, bár ehhez idő kell, mire megtanulja, hogy az egyedüllét nem egyenlő a magányossággal. 10. Rák A Rák érzelmi biztonsága nagyban függ a közelében lévő emberektől, ezért számára nehezebb feladat megtalálni az egyensúlyt az önállóság és a kötődés között. Ha mégis egyedül marad, hamar elkezdi felhívni a családját vagy a közeli barátait. 11. Mérleg A Mérleg a kapcsolatokban gondolkodik, a döntéseit is szívesen egyezteti mással. Az egyedüllét számára nem kényelmetlen, inkább csak szokatlan állapot, amiben hiányzik neki a visszajelzés, amire támaszkodni tud. 12. Ikrek Az Ikrek a beszélgetésekből, a cseréből, a közös gondolkodásból táplálkozik, ezért a csendes, társaság nélküli napok hamar nyugtalanná teszik. Nem azért nehéz neki az egyedüllét, mert gyenge, hanem mert a kommunikáció az éltető eleme.

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Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

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