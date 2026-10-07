október 7. Amália napja Ma: 26°C Holnap: 25°C ☁️
október 7. Amália napja Ma: 26°C Holnap: 25°C ☁️
A gyöngyfüggöny, amit anyáink levettek, most újra ott lóg a legmenőbb ajtókeretekben
iStock

Címlap / Otthon / Dekor / A gyöngyfüggöny, amit anyáink levettek,...

A gyöngyfüggöny, amit anyáink levettek, most újra ott lóg a legmenőbb ajtókeretekben

Farkas Margaréta
Írta 2026.10.07.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Volt idő, amikor szinte minden magyar otthonban ott lógott egy gyöngyfüggöny a konyhaajtóban, aztán egyszer csak mindenki levette, mert túl régimódinak tűnt.

Most viszont pont ez a fajta dekoráció bukkan fel újra a legmenőbb otthonfotókon, csak sokkal igényesebb, elegánsabb formában, mint amire mi emlékszünk.

Ez a 4 csillagjegy nagy válaszút elé kerül az ősz közepén

Meleg fényben, esti hangulatban

Egy borostyánszínű, üveggyöngyökből fűzött függöny önmagában is képes megváltoztatni egy szoba hangulatát, különösen esti fényben. Ahogy a lámpák fénye áttör rajta, a gyöngyök apró szikrákként csillannak meg, és az egész bejárat meghitt hangulatot kap tőle.

Ez az a fajta darab, ami nem csak elválaszt két teret, hanem egyben látványelemmé is válik. Sötétedés után különösen jól mutat, amikor a lámpák fénye már nem versenyez a nappali fénnyel, hanem szabadon játszhat a gyöngyök felületén. Egy gyertyafény mellett ez a függöny szinte önálló fényforrássá válik, anélkül hogy bármilyen elektromos világítást igényelne hozzá.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/6
Következő»
🍽️KisokosMit főzzek ma?receptötlet egy kattintásra
Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Koszos a szúnyogháló? Így lesz újra kristálytiszta pár perc alatt

Ezeket olvassák most

3 őszi sötét árnyalat, ami sokkal elegánsabb és fiatalosabb, mint a fekete

3 őszi sötét árnyalat, ami sokkal elegánsabb és fiatalosabb, mint a fekete

A gyöngyfüggöny, amit anyáink levettek, most újra ott lóg a legmenőbb ajtókeretekben

A gyöngyfüggöny, amit anyáink levettek, most újra ott lóg a legmenőbb ajtókeretekben

3 csillagjegy, aki rájön az igazságra egy ismerősével kapcsolatban

3 csillagjegy, aki rájön az igazságra egy ismerősével kapcsolatban

„Szégyenszemre haza kellett költöznöm anyámhoz” – mi történt, amikor 30 felett visszakényszerültél a szülői házba?

„Szégyenszemre haza kellett költöznöm anyámhoz” – mi történt, amikor 30 felett visszakényszerültél a szülői házba?

Dobd ki ezt a 3 dolgot a hálószobából, és kétszer olyan jól fogsz aludni

Dobd ki ezt a 3 dolgot a hálószobából, és kétszer olyan jól fogsz aludni

Ez a 4 csillagjegy a leghűségesebb a párkapcsolatában

Ez a 4 csillagjegy a leghűségesebb a párkapcsolatában

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.