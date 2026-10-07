A gyöngyfüggöny, amit anyáink levettek, most újra ott lóg a legmenőbb ajtókeretekben

Most viszont pont ez a fajta dekoráció bukkan fel újra a legmenőbb otthonfotókon, csak sokkal igényesebb, elegánsabb formában, mint amire mi emlékszünk.
Meleg fényben, esti hangulatban
Egy borostyánszínű, üveggyöngyökből fűzött függöny önmagában is képes megváltoztatni egy szoba hangulatát, különösen esti fényben. Ahogy a lámpák fénye áttör rajta, a gyöngyök apró szikrákként csillannak meg, és az egész bejárat meghitt hangulatot kap tőle.
Ez az a fajta darab, ami nem csak elválaszt két teret, hanem egyben látványelemmé is válik. Sötétedés után különösen jól mutat, amikor a lámpák fénye már nem versenyez a nappali fénnyel, hanem szabadon játszhat a gyöngyök felületén. Egy gyertyafény mellett ez a függöny szinte önálló fényforrássá válik, anélkül hogy bármilyen elektromos világítást igényelne hozzá.
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