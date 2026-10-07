A gyöngyfüggöny, amit anyáink levettek, most újra ott lóg a legmenőbb ajtókeretekben

Volt idő, amikor szinte minden magyar otthonban ott lógott egy gyöngyfüggöny a konyhaajtóban, aztán egyszer csak mindenki levette, mert túl régimódinak tűnt.

Most viszont pont ez a fajta dekoráció bukkan fel újra a legmenőbb otthonfotókon, csak sokkal igényesebb, elegánsabb formában, mint amire mi emlékszünk.

Ez a 4 csillagjegy nagy válaszút elé kerül az ősz közepén A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Meleg fényben, esti hangulatban

Egy borostyánszínű, üveggyöngyökből fűzött függöny önmagában is képes megváltoztatni egy szoba hangulatát, különösen esti fényben. Ahogy a lámpák fénye áttör rajta, a gyöngyök apró szikrákként csillannak meg, és az egész bejárat meghitt hangulatot kap tőle.

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Ez az a fajta darab, ami nem csak elválaszt két teret, hanem egyben látványelemmé is válik. Sötétedés után különösen jól mutat, amikor a lámpák fénye már nem versenyez a nappali fénnyel, hanem szabadon játszhat a gyöngyök felületén. Egy gyertyafény mellett ez a függöny szinte önálló fényforrássá válik, anélkül hogy bármilyen elektromos világítást igényelne hozzá. Olvass még a témában 5 rejtekhely a lakásodban, amit elsőként kutatnak át a betörők „Hónapokig nem jöttem rá, mi az a zaj hajnal 3-kor” – Szomszédok, akik mintha a pokolból költöztek volna mellénk Így készíts ehető asztali díszeket húsvétra – a gyerekeket is lenyűgözi 5+1 ötletes megoldás a szemetes elrejtésére a konyhában, hogy ne rontsa el az összképet

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