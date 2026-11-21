Van az a pillanat ebéd után, amikor senkinek nincs kedve felállni az asztaltól, de mindenki szívesen okoskodna egy kicsit. Pont ilyenkor jön jól egy jó kvíz, ami nem kér mást, csak egy kis figyelmet és egy csipet versenyszellemet.
A mai összeállításban a gasztronómia kapja a főszerepet: kiderül, mennyit tudsz a híres olasz sajtokról, a legendás salátákról és az illatos fűszerekről. De nem maradunk a konyhában – lesz itt sport, földrajz, irodalom és egy kis tudomány is, hogy senki ne unatkozzon.
A kérdések nem trükkösek, inkább azt tesztelik, mennyire figyeltél oda az élet apró, érdekes tényeire – legyen szó egy futballdöntőről vagy egy pókféle lábainak számáról.
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Nézd meg, hány pontot tudsz összeszedni, és oszd meg az eredményed azokkal, akik szerint ők biztosan jobban tudnák!
Melyik állat tejéből készül hagyományosan az eredeti olasz mozzarella di bufala?
A hagyományos mozzarella di bufalát vízibivaly tejéből készítik, elsősorban Dél-Olaszországban, Campania és Puglia vidékén.
Melyik városhoz köthető a hagyomány szerint a Caesar saláta feltalálása?
A legenda szerint Caesar Cardini olasz-amerikai szakács alkotta meg a salátát az 1920-as években a mexikói Tijuanában.
Melyik fűszernövény adja az olasz pesto genovese jellegzetes ízét?
A genovai pesto alapja a friss bazsalikom, amelyet fenyőmaggal, fokhagymával, parmezánnal és olívaolajjal törnek össze.
Melyik zöldség a fő alapanyaga a hidegen tálalt spanyol gazpacho levesnek?
Az andalúziai gazpacho fő alapanyaga az érett paradicsom, amelyhez paprikát, uborkát és kenyeret is kevernek.
Melyik gyümölcs héjából készül a hagyományos olasz limoncello likőr?
A limoncellót citromhéj alkoholos áztatásával készítik, elsősorban Dél-Olaszországban, a Capri és Amalfi vidékén.
Melyik ország nyerte a 2022-es labdarúgó-világbajnokságot Katarban?
Argentína Lionel Messi vezérletével, tizenegyesekkel győzte le Franciaországot az emlékezetes döntőben.
Melyik a Föld legnagyobb kiterjedésű óceánja?
A Csendes-óceán önmagában nagyobb területű, mint a Föld összes szárazföldje együttvéve.
Hány lába van általában egy pókfélének?
A pókok a rovaroktól eltérően nyolc lábbal rendelkeznek, és a pókszabásúak, vagyis arachnidák közé tartoznak.
Melyik természettudós dolgozta ki a természetes szelekción alapuló evolúcióelméletet?
Charles Darwin 1859-ben megjelent „A fajok eredete” című művében fogalmazta meg elméletét.
Melyik ország zászlaja az egyetlen a világon, amely nem téglalap alakú?
Nepál zászlaja két egymásra helyezett háromszögből áll, ami teljesen egyedülálló a nemzeti lobogók között.
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