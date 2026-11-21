10 kérdéses vegyes tudáskvíz gasztronómiai csavarral: mennyire ismered a konyha titkait és a nagyvilág apró tényeit?

Van az a pillanat ebéd után, amikor senkinek nincs kedve felállni az asztaltól, de mindenki szívesen okoskodna egy kicsit. Pont ilyenkor jön jól egy jó kvíz, ami nem kér mást, csak egy kis figyelmet és egy csipet versenyszellemet.

Egy idegen a repülőn felismerte a nagymamámat egy régi fotóról A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A mai összeállításban a gasztronómia kapja a főszerepet: kiderül, mennyit tudsz a híres olasz sajtokról, a legendás salátákról és az illatos fűszerekről. De nem maradunk a konyhában – lesz itt sport, földrajz, irodalom és egy kis tudomány is, hogy senki ne unatkozzon.

A kérdések nem trükkösek, inkább azt tesztelik, mennyire figyeltél oda az élet apró, érdekes tényeire – legyen szó egy futballdöntőről vagy egy pókféle lábainak számáról. Olvass még a témában Váratlan fordulat: jöhet az It Ends With Us folytatása? „A feleségem utálja a legjobb barátnőjét” – férfiak, mi az, amit sosem fogtok megérteni a nőkkel kapcsolatban? Lehalkítom a zenét, amikor kocsival egy címet keresek – 10 furcsaság, amit mindannyian elkövetünk „Az nem csoda, ha egy nő megtanul beszélni, de az igen, ha megtanul csendben maradni.” – 10 vicces idézet a történelem legnagyobb (női) koponyáitól

Nézd meg, hány pontot tudsz összeszedni, és oszd meg az eredményed azokkal, akik szerint ők biztosan jobban tudnák!

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