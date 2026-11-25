Te melyik vagy?
A kétségbeesett partygirl
Ő az, aki megszállottan keresi a szerelmet. Jellemzője, hogy könnyekben tör ki, ha lát a parkban egy idős házaspárt kézenfogva sétálni. Minden nap úgy ébred, hogy lehet, hogy aznap fogja megismerni élete párját, ezért rendületlenül minden reggel kivasalja a haját és tökéletes sminket dob fel, hátha leül mellé élete szerelme a metrón.
Minden létező randiappot letöltött a telefonjára – beleértve a LinkedIn-t is – mert úgy gondolja, hogy networking közben is rátalálhat a párjára. Minden programra igent mond és minden munkahelyi vagy baráti összejövetelen ott van, hiszen otthon nem fog belebotlani a lelki társába. Bárhol van, jár a szeme mint a sublótfiók, és Terminátorként pásztázza a környezetét, hiszen bárki lehet a potenciális Igazi.
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A gyűlölködő primadonna
Ő az, aki jelenleg mindent és mindenkit szívből utál. Akinek eggyel több lélekölő párkapcsolata – vagy csalódással végződő barátság extrákkal bonyolódása – volt, mint kellett volna, és a kétségbeesett dívával ellentétben ő hányingerrel forgatja a szemét, ha egy szerelmespárt lát.
Megesküdött, hogy soha többet nem pasizik, és akkor sem megy randira, ha pisztolyt fognak a fejéhez. Nem mozdul ki soha, felesleges bárhova elhívni: ő nem akar férfiakkal találkozni, mert a háta közepére kívánja őket. Otthon kuksol, ahol a kanapén nassolva, kinyúlt pizsamában néz bűnügyi dokumentumokat vagy sorozatokat, egyetlen este alatt kivégezve két évadot.
A reménykedő ikon
Ő az, aki már kicsit megcsömörlött, és egyszer – vagy kétszer – feladta már a társkeresést, de időnként jön egy hirtelen késztetés, hogy újra belevágjon. Például lát pár fotót Dua Lipa esküvőjéről, ahogy a filmsztár férje mellett ragyog, és megjön a kedve, hogy mégiscsak ideje lenne újra ismerkedni.
Ilyenkor újra felébred benne a remény, és optimistán vág bele újra a randizásba, hogy aztán ismét kiábrándulva esküdjön meg, hogy soha többet nem teszi ezt – amíg megint fel nem ébreszti benne a szerelem iránti vágyakozást valami romantikus történés.
A spirituális múzsa
Ő az a téveszmés, aki töretlenül hisz a szerelemben, és soha nem lankadó lelkesedéssel veti bele magát minden valós és elképzelt románcába. Az a típus, aki négy másodpercig szemez egy pasival a villamoson, és egész este arról ábrándozik a kristályai között, hogy milyen életük lehetett volna együtt.
Akit előre engedett egy jóképű kolléga az irodában, és azóta minden nap kicsinosítja magát, és mantrát mond a tükör előtt, hátha mellé tud ülni az ebédlőben. Vagy akinek valami jót jósolt a horoszkóp, aztán váltott két szót az izmos új szomszéddal, és azóta lyukat beszél róla a barátnői hasába, a közös (elképzelt) életüket ecsetelve. Őt – látszólag – nem törik meg a kudarcok, a szerelemben való hite kikezdhetetlen.
Az önsegítő díva, aki már elengedte
Ő az, aki már túl van az összes előbb felsorolt stádiumon, és tökéletesen megbékélt „segíts magadon, az isten is megsegít" helyzetével. A férfiakra úgy tekint, hogy abszolút opcionálisak, és az ő hangulatát már nem rontja el holmi hím, aki nem válaszol az üzenetre.
Már megtalálta lelki békéjét, és tökéletesen boldog egyedül: energiáit családjába, barátaiba és állataiba önti. Számtalan hobbinak hódol, amikben örömét leli, és nem várja, hogy betoppanjon egy férfi az életébe, akivel majd „kiegészítik egymást", mert ő maga egy kerek egész. Tudja, hogy a párkapcsolat nem szükséges az elégedett élethez, és kiegyensúlyozott így, ahogy van – szólóban.
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