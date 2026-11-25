Szingli nőként vajon melyik típusba illesz bele? Mutatjuk azt az öt jellegzetes személyiséget, amelyek között a legtöbben valahol lavírozunk.

Te melyik vagy?

Ő az, aki megszállottan keresi a szerelmet. Jellemzője, hogy könnyekben tör ki, ha lát a parkban egy idős házaspárt kézenfogva sétálni. Minden nap úgy ébred, hogy lehet, hogy aznap fogja megismerni élete párját, ezért rendületlenül minden reggel kivasalja a haját és tökéletes sminket dob fel, hátha leül mellé élete szerelme a metrón.

Minden létező randiappot letöltött a telefonjára – beleértve a LinkedIn-t is – mert úgy gondolja, hogy networking közben is rátalálhat a párjára. Minden programra igent mond és minden munkahelyi vagy baráti összejövetelen ott van, hiszen otthon nem fog belebotlani a lelki társába. Bárhol van, jár a szeme mint a sublótfiók, és Terminátorként pásztázza a környezetét, hiszen bárki lehet a potenciális Igazi. Olvass még a témában „Miért csak akkor akar segíteni, amikor már kikészültem?!” – nők történetei az együttélésről Ezt hozza 2026. november 17. a numerológia szerint: finom ráhangolódás és kapcsolatok „A combjára tettem a kezem, ő pedig elrántotta és azt mondta, van barátnője” – Kiderült, hogy a nők sem jobbak a beleegyezés felismerésében, mint a férfiak „Az első randin kiderült, hogy még együtt él a feleségével” – Elejtett mondatok, amik azonnal véget vetettek a találkozónak

A gyűlölködő primadonna Ő az, aki jelenleg mindent és mindenkit szívből utál. Akinek eggyel több lélekölő párkapcsolata – vagy csalódással végződő barátság extrákkal bonyolódása – volt, mint kellett volna, és a kétségbeesett dívával ellentétben ő hányingerrel forgatja a szemét, ha egy szerelmespárt lát. Megesküdött, hogy soha többet nem pasizik, és akkor sem megy randira, ha pisztolyt fognak a fejéhez. Nem mozdul ki soha, felesleges bárhova elhívni: ő nem akar férfiakkal találkozni, mert a háta közepére kívánja őket. Otthon kuksol, ahol a kanapén nassolva, kinyúlt pizsamában néz bűnügyi dokumentumokat vagy sorozatokat, egyetlen este alatt kivégezve két évadot.

A reménykedő ikon Ő az, aki már kicsit megcsömörlött, és egyszer – vagy kétszer – feladta már a társkeresést, de időnként jön egy hirtelen késztetés, hogy újra belevágjon. Például lát pár fotót Dua Lipa esküvőjéről, ahogy a filmsztár férje mellett ragyog, és megjön a kedve, hogy mégiscsak ideje lenne újra ismerkedni. Ilyenkor újra felébred benne a remény, és optimistán vág bele újra a randizásba, hogy aztán ismét kiábrándulva esküdjön meg, hogy soha többet nem teszi ezt – amíg megint fel nem ébreszti benne a szerelem iránti vágyakozást valami romantikus történés.

A spirituális múzsa Ő az a téveszmés, aki töretlenül hisz a szerelemben, és soha nem lankadó lelkesedéssel veti bele magát minden valós és elképzelt románcába. Az a típus, aki négy másodpercig szemez egy pasival a villamoson, és egész este arról ábrándozik a kristályai között, hogy milyen életük lehetett volna együtt. Akit előre engedett egy jóképű kolléga az irodában, és azóta minden nap kicsinosítja magát, és mantrát mond a tükör előtt, hátha mellé tud ülni az ebédlőben. Vagy akinek valami jót jósolt a horoszkóp, aztán váltott két szót az izmos új szomszéddal, és azóta lyukat beszél róla a barátnői hasába, a közös (elképzelt) életüket ecsetelve. Őt – látszólag – nem törik meg a kudarcok, a szerelemben való hite kikezdhetetlen.