A Bakony rejtett csodája: ősszel különösen gyönyörű a cseszneki Kőmosó-szurdok

A Bakony egyik különleges kirándulóhelye a Kőmosó-szurdok, amely Csesznek szélén, közvetlenül a cseszneki vár tövében húzódik. A mészkőfalak közé szorult ösvényen járva az ember egészen más arcát ismerheti meg a Bakonynak: a sziklafalak, a mohás kövek, a patak és a vár közelsége együtt egészen különleges hangulatot teremtenek. A helyszín ráadásul a kalandosabb túrázók számára is tartogat programot, hiszen itt találhatók a cseszneki via ferrata útvonalak is.
A szurdok könnyen megközelíthető, a falu és a vár környékéről rövid sétával elérhető. Ezért hétvégén és kedvező időjárás esetén népszerű kirándulóhely, ám ha korábban indulunk, a sziklafalak között csendesebb pillanatokat is kifoghatunk. A patak, a sziklák és az őszi erdő színei különösen hangulatossá teszik a környéket.
Hol található pontosan a Kőmosó-szurdok?
A szurdok Csesznek településén, a vár alatti területen található. A cseszneki vár környékéről több irányból is megközelíthető, így a kirándulás könnyen összeköthető a vár meglátogatásával is.
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A szurdokban a hegyekből érkező kis patak vájt utat magának a mészkősziklák között. A víz a hatalmas kőlépcsőkön kisebb zuhatagokon keresztül folyik le, csapadékosabb időszakban pedig látványosabbá válik a patak jelenléte. A szűk sziklafalak és a fölénk magasodó kövek miatt egészen más élményt nyújt, mint egy átlagos erdei sétaút.
A helyszínen két barlang is található, amelyek tovább növelik a szurdok különlegességét.
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