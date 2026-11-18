Minden apróságon képesek órákig rágódni, és a legrosszabb forgatókönyveket is elképzelik. Vajon te is köztük vagy?

Van, aki könnyedén veszi az élet váratlan fordulatait, mások viszont már a legapróbb bizonytalanság miatt is képesek órákig rágódni. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek hajlamosabbak arra, hogy minden lehetséges forgatókönyvet végiggondoljanak, még akkor is, ha valójában nincs okuk az aggodalomra. Öt jegy különösen hajlamos lehet erre.

Csillagjegyek: ez a tárgy szívja el az otthonod energiáját A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Szűz

A Szűz számára a részletek és a kontroll rendkívül fontosak, ezért nehezen viseli, ha valami nem a tervei szerint alakul. Hajlamos minden apróságot elemezni, újra és újra átgondolni a döntéseit, és olyan hibákat is keresni, amelyek talán nem is léteznek. Még egy egyszerű hétköznapi helyzetből is képes komoly problémát gyártani a fejében, mert szeretne mindenre előre felkészülni.

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Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

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