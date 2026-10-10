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A 4 legtörtetőbb csillagjegy – képesek bárkin átgázolni
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A 4 legtörtetőbb csillagjegy – képesek bárkin átgázolni

Váradi Petra
Írta 2026.10.10.
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Vannak, akik a céljaik érdekében még a kapcsolataikat is kockára teszik. Az asztrológia szerint ez a négy csillagjegy különösen hajlamos lehet arra, hogy mindenáron győzni akarjon.

Vannak, akik addig küzdenek a céljaikért, amíg el nem érik őket, és közben nem hagyják, hogy bárki az útjukba álljon. Az asztrológia szerint négy csillagjegy különösen ambiciózus, versengő és kitartó lehet, ám ha túlságosan a siker megszállottjává válnak, a környezetük könnyen háttérbe szorulhat.

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Bak – A sikerért keményen megdolgozik

A Bak számára a teljesítmény, az előrelépés és az elismerés kiemelt jelentőségű, ezért ritkán elégszik meg azzal, amit már elért. Hosszú távra tervez, pontosan tudja, mit akar, és hajlandó komoly áldozatokat hozni azért, hogy megvalósítsa a céljait. Ez a kitartás rendkívül eredményessé teheti, ám a túlzott ambíció időnként az emberi kapcsolatai rovására mehet. Ha úgy érzi, valaki akadályozza a fejlődését, könnyen háttérbe szoríthatja a másik szempontjait, és a saját elképzeléseit helyezheti előtérbe. A Bak árnyoldala az lehet, hogy a sikert fontosabbnak tartja a közös érdekeknél, és nehezen viseli, ha mások lassítják a tempóját. Számára az jelenti az igazi kihívást, hogy felismerje: a célok elérése nem feltétlenül ér annyit, ha közben elveszíti maga mellől azokat, akik korábban támogatták.

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