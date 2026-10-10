Ez a régi kávépótló újra hódít: otthon is elkészítheted a pörkölt cikóriát

Koffeinmentes, karamellás ízű, és otthon is elkészítheted ezt a régi kávépótlót. Mutatjuk, hogyan lesz a cikóriagyökérből aromás ital!
A cikória gyökeréből készült pörkölt ital évtizedek óta ismert kávépótló a magyar háztartásokban, és sokan ma is a spájzban tartják egy üvegben, mert a sötét, karamellás ízét alig lehet megkülönböztetni a valódi kávétól. A koffeinmentessége miatt esti italnak is tökéletes, ráadásul a gyökér magában is rostban gazdag, ami miatt sokan tudatosan választják a reggeli kávé mellé vagy helyette.
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Mi pontosan a cikória, és miért érdemes kipróbálni
A cikória a mezei katáng rokon fajtája, melynek húsos gyökerét aszalva, majd pörkölve lehet kávészerű itallá alakítani. A boltokban kapható gyökér vagy a már elkészített, instant cikóriapor is jó alapanyag, de otthon is nevelhetünk vagy vásárolhatunk nyers gyökeret, ha szeretnénk a teljes folyamatot végigkísérni. Az íze földesebb, kesernyésebb a kávénál, de a pörkölés mélysége nagyban befolyásolja a végeredményt.