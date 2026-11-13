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8 dolog, amire a szódabikarbónát használhatod a háztartásban
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8 dolog, amire a szódabikarbónát használhatod a háztartásban

Szalai Dóra
Írta 2026.11.13.
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Szagtalanítás, zsíroldás, szőnyegtisztítás: a szódabikarbóna számos háztartási feladatban segíthet. Ismerd meg a 8 leghasznosabb praktikát!

Nemcsak sütéshez érdemes tartani otthon szódabikarbónát: ez az olcsó, sokoldalú por a takarításban is jó szolgálatot tehet. Segíthet semlegesíteni a kellemetlen szagokat, fellazítani a zsíros szennyeződéseket, és felfrissíteni bizonyos textíliákat is. Ráadásul sok esetben nincs szükség drága, speciális tisztítószerekre, ha egy kis szódabikarbónát is bevethetsz. Mutatunk 8 praktikus felhasználási módot, amelyeknek a mindennapi háztartásban is hasznát veheted.

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1. Semlegesíti a kellemetlen szagokat a hűtőben

Nyitott hűtő
Unsplash

A hűtőszekrényben tárolt ételek illata könnyen összekeveredik, különösen akkor, ha hagymát, sajtot vagy erősebb aromájú fogásokat is tartasz benne. Egy kis tálkába szórt szódabikarbóna segíthet megkötni a kellemetlen szagokat, így frissebb lehet a hűtő belső tere. Helyezz egy nyitott edényt az egyik polcra, és időnként cseréld le a port. Fontos, hogy ez nem helyettesíti a hűtő rendszeres tisztítását.

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