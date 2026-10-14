7 hiba, amitől kuckós otthon helyett zsúfolt lakásod lesz – ugye nem követed el őket?

A kuckós otthon és a zsúfolt lakás között néha egészen vékony a határ. Az egyikben jólesik elnyúlni a kanapén egy takaróval és egy csésze teával, a másikban viszont már azt érzed, hogy ha még egy díszpárnát vagy kis asztalt beteszel, valaminek ki kell költöznie.
Pedig a hangulatos, otthonos térhez nem feltétlenül kell rengeteg dekoráció. Sőt, éppen néhány tipikus lakberendezési szokás miatt lesz egy helyiség inkább túlzsúfolt, mint kuckós. Ha nálad is kezd kicsit sok lenni mindenből, ezeket érdemes végignézni.
1. Minden üres felületre kerül valami
Ha látsz egy üres helyet a komód tetején, elkezdesz gondolkodni azon, hogy mi férne oda? Gyertya, váza, könyvek, képkeret, tálca, kis szobor… és mire észbe kapsz, a komód már inkább egy dekorációs polc, mint használható bútor.
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