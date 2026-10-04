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Miért tűnik olcsónak a lakásod akkor is, ha drága bútorok vannak benne? 6 apróság, ami mindent elront
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Miért tűnik olcsónak a lakásod akkor is, ha drága bútorok vannak benne? 6 apróság, ami mindent elront

Lukács Kamilla
Írta 2026.10.04.
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Egy rosszul megválasztott fényforrás, egy üresen hagyott sarok vagy egy félig behúzott függöny önmagában képes lerombolni azt a hatást, amiért a drága kanapét vagy a tervezői asztalt megvásárolták.

Hiába vannak drága bútorok és igényes dekorációk a lakásban, néhány apró részlet könnyen olcsó összhatást kelthet. Gyakran nem is a nagyobb berendezési tárgyakon múlik a végeredmény, hanem azokon a kis hibákon, amelyeket észre sem veszünk, mégis azonnal rontják az enteriőr összképét. Mutatjuk, mire érdemes figyelned, ha elegánsabb hatást szeretnél elérni.

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A fény hőmérséklete mindent felülír

A legtöbb lakásban a hideg, kékes fényű LED izzók okozzák a legnagyobb kárt. Egy 6000 kelvin körüli, kórházi hatású fény semmilyen bútort nem tud előnyösen megmutatni, mert kiemeli a felületek egyenetlenségeit, és lapossá teszi a teret. A meleg, 2700-3000 kelvin közötti fényhőmérséklet ezzel szemben árnyékot és mélységet ad a helyiségnek, pont úgy, ahogy egy szállodai lobbi vagy egy jó étterem világítása teszi. Ha a mennyezeti lámpa mellett nincs legalább két-három kisebb fényforrás, állólámpa, asztali lámpa vagy falikar, a szoba automatikusan irodás, személytelen hatást kelt, függetlenül attól, mi áll benne.

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