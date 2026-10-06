7 hétköznapi szokás, ami a szexuális életeteknek is jót tehet

Szexterapeuták és alváskutatók egyre gyakrabban hangsúlyozzák, hogy az intimitás minősége szorosan összefügg olyan hétköznapi tényezőkkel, mint az alvás, a mozgás vagy épp a kommunikáció stílusa.
Nem kell drámai életmódváltás ahhoz, hogy ezen a téren is érezhető legyen a különbség: néhány apró, tudatosan beépített szokás is sokat számíthat. Összegyűjtöttünk hét olyan mindennapi rutint, amit a szakemberek rendszeresen emlegetnek, amikor a testi és lelki közelség fenntartásáról van szó.
A 3 csillagjegy, aki a legnagyobb eséllyel gazdagodik meg
1. Rendszeres, minőségi alvás
Az alváshiány az egyik leggyakrabban emlegetett libidócsökkentő tényező. A krónikus fáradtság nemcsak a vágyat tompítja, hanem a hormonháztartást is felboríthatja, ami hosszabb távon a nemi vágy csökkenéséhez vezethet. Alváskutatók szerint már néhány nap kialvatlanság is mérhetően rontja a hangulatot és a stressztűrő képességet, ami közvetve a párkapcsolati közelségre is hatással van.