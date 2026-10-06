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7 hétköznapi szokás, ami a szexuális életeteknek is jót tehet
Pexels

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7 hétköznapi szokás, ami a szexuális életeteknek is jót tehet

O. Zselyke
Írta 2026.10.06.
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Szexterapeuták és alváskutatók egyre gyakrabban hangsúlyozzák, hogy az intimitás minősége szorosan összefügg olyan hétköznapi tényezőkkel, mint az alvás, a mozgás vagy épp a kommunikáció stílusa.

Nem kell drámai életmódváltás ahhoz, hogy ezen a téren is érezhető legyen a különbség: néhány apró, tudatosan beépített szokás is sokat számíthat. Összegyűjtöttünk hét olyan mindennapi rutint, amit a szakemberek rendszeresen emlegetnek, amikor a testi és lelki közelség fenntartásáról van szó.

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1. Rendszeres, minőségi alvás

Nő alszik
Unsplash

Az alváshiány az egyik leggyakrabban emlegetett libidócsökkentő tényező. A krónikus fáradtság nemcsak a vágyat tompítja, hanem a hormonháztartást is felboríthatja, ami hosszabb távon a nemi vágy csökkenéséhez vezethet. Alváskutatók szerint már néhány nap kialvatlanság is mérhetően rontja a hangulatot és a stressztűrő képességet, ami közvetve a párkapcsolati közelségre is hatással van.

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